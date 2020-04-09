На каких автомобилях ездит премьер-министр Михаил Мишустин и его семья

Несмотря на стремительный рост доходов, семья Мишустиных не очень-то кичится нажитым. По крайней мере, в России. Виллы, яхты, самолеты — ну что вы, это ж на одних налогах разориться можно! А как насчет автомобилей? Портал «АвтоВзгляд» познакомился с семейным гаражом премьера, и знаете что: Тимати с Натальей Бочкаревой тут делать нечего.

Единственным автомобилем, который числился в собственности у Михаила Мишустина, оказался роскошный Mercedes-Benz S-класса. Что ж, вполне ожидаемо. Не пересаживаться же теперь на псевдорусский премиум от Aurus. Правда, вскоре из налоговой декларации пропал и он.

А вот у супруги премьер-министра машинки поскромнее, зато их много больше. К примеру, за последнюю десятилетку автопарк Владлены Юрьевны одновременно включал в себя KIA Cerato, Nissan X-Trail и SsangYong Kyron. Интересно, куда на рамном корейском внедорожнике с полным приводом ездила г-жа Мишустина? Неужто на охоту или рыбалку?

Чуть позже она стала владелицей кроссоверов Volkswagen Tiguan и Chevrolet Captiva. А к 2018 году гараж пополнился новенькими Ford Kuga и Nissan X-Trail. Согласитесь, довольно своеобразный вкус.