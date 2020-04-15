Режим самоизоляции привел к снижению цен на бензин в России

По данным, опубликованным в отчете Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), в среднем по стране цена за 1 л АИ-92 упала на 4 копейки, а на АИ-95 — на 3 копейки.

Так, самое заметное снижение стоимости бензина зафиксировано в Алтайском крае и республике Алтай — минус 40—45 копеек, а в Хакасии 92-й подешевел сразу на 55 копеек. В Якутии прайс на АИ-92 стал ниже на 32 копейки, а АИ-95 — на 42 копейки. В других регионах цены изменились не столь кардинально, но тем не менее. Например, в Дагестане бензин подешевел в среднем на 34 копейки, в Татарстане — на 6—18 копеек, Тверской области — на 11—13 копеек, в Краснодарском крае — на 10—13 копеек, а в Иваново и области — на 5—13 копеек.

Эксперты утверждают, что снижение цен объясняется сильным падением спроса из-за введенного режима самоизоляции. В Минэнерго констатировали снижение потребления топлива на 30%. Не исключено, что этот показатель может рухнуть и на 70% в ближайшее время.

Между тем, порталу «АвтоВзгляд» стало известно, что в России предложили запретить ввоз дешевых зарубежных бензина и солярки. Предполагается, что ограничения могут вступить в силу уже в апреле 2020 года и продлятся, в лучшем случае, до сентября. Именно тогда ожидается рост мировых цен на топливо.