Грозит ли России дефицит бензина из-за коронавируса

Согласно данным, опубликованным на сайте ЦДУ ТЭК, производство бензина в России в период с 1 по 7 апреля рухнуло сразу на 18,9% по сравнению с предыдущей неделей (25 марта-31 марта).

За первую неделю апреля в стране было выпущено до 648 тонн этого вида топлива. Из них на внутренний рынок пошло 554 000 тонн, что на 11,6% меньше чем неделей ранее. Выпуск дизтоплива в первые 7 дней апреля в России также упал — на 6% (до 1,455 млн. тонн). Отгрузка на внутренний рынок снизилась примерно так же как и в ситуации с бензином — на 10,3% (675 000 тонн).

Однако признаков дефицита топлива в стране не наблюдается. Наоборот, объемы запасов в хранилищах растут. Так, бензина там стало на 6% больше (1,754 млн. тонн), а дизтоплива — на 0,5% больше (2,713 млн. тонн).

Эти явления стали следствием введенной в стране нерабочей недели. Из-за нее спрос на топливо резко сократился, вынудив предприятия нефтепереработки существенно сократить выпуск горючего.

Судя по всему, как только ограничительные меры в экономике и общественной жизни, введенные во всех субъектах федерации в связи с коронавирусом, будут сняты, НПЗ сразу же выйдут на свой нормальный ритм работы, удовлетворяя обычный спрос на моторное топливо.