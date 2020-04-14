Как и почему нейтрализатор даже новой машины может неожиданно разорить автовладельца

Экологические нормы во всем мире становятся строже, и автопроизводителям приходится под них подстраиваться. Вот поэтому, на многих современных машинах нейтрализатор инженеры теперь устанавливают максимально близко к двигателю. Понять такой шаг можно. Чем быстрее этот узел прогревается, тем эффективнее его работа. Но вот тут-то и скрываются серьезные проблемы.
Дело в том, что на многих современных машинах установлен не привычный нейтрализатор, а так называемый катколлектор. То есть нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором. Из-за плохого бензина или низкого качества самой керамической основы нейтрализатора, она начинает осыпаться.
А сам выпускной коллектор инженеры зачастую делают хитрой формы, да такой, что в узле образуется эффект обратной тяги. В результате частички керамики засасывает в цилиндро-поршневую группу, что грозит серьезными проблемами. На стенках цилиндров появятся задиры, а это влечет за собой масложер мотора, появление вибраций силового агрегата и снижение компрессии в цилиндрах. Результат — капитальный ремонт силового агрегата, который может вынести не каждый семейный бюджет.
Дизельные проблемы
Еще одна неприятность, которая может настичь владельцев дизельных машин. У многих современных двигателей есть так называемый клапан EGR (рециркуляции отработавших газов). Он довольно быстро забивается сажей, залипает, и автомобиль начинает глохнуть на холостых оборотах. Чтобы этого не происходило, многие владельцы глушат клапан.
Для этого есть два способа: установка специальной заслонки или «заливка» новой «прошивки» в электронный блок управления двигателем. В результате мотор уже не глохнет на холостом ходу, но постепенно сажей забивается нейтрализатор, который и выходит из строя. На такой машине как, скажем, Mitsubishi Pajero Sport менять его просто разорительно, потому как компоновка силового агрегата да и всего подкапотного пространства не позволяет подлезть к нейтрализатору и просто его вырезать. Поэтому глушить клапан EGR — не самый лучший вариант. Легче периодически его снимать и чистить. По крайней мере, обойдется гораздо дешевле.