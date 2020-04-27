Michelin помогает российским медикам шинами, масками и перчатками

Компания «Мишлен» открыла специальный штаб по оказанию помощи в Восточно-Европейском регионе, включающем и Россию. Французский производитель автомобильных покрышек начал обеспечивать ими машины скорой медицинской помощи в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге.

Кроме того, шинники уже направили столичным и подмосковным медикам не одну тысячу защитных масок, перчаток, дезинфицирующих растворов и комбинезонов индивидуальной защиты. Именно сейчас этих элементарных средств ограждения от вируса сильно не хватает медработникам на передовой в схватке с COVID-19.

— Michelin вносит свой вклад в общую борьбу с распространением вируса, чтобы совместными усилиями преодолеть этот кризис и, как можно быстрее, вернуться к нормальной жизни', — прокомментировал ситуацию генеральный директор компании в Восточно-Европейском регионе Дмитрий Молоканов.

Напомним, что уже несколько европейских заводов «Мишлен» во Франции, Польше и Болгарии перепрофилировали часть мощностей на производство медицинских масок. Кроме того, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», шинный гигант начал выпускать защитные очки для медперсонала, больничные вентиляторы, подушки для пациентов и антибактериальный гель для рук.