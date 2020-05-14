Suzuki передала автомобили детскому хоспису

Японский бренд передал во временное пользование детскому хоспису «Дом с маяком» пять автомобилей: два кроссовера Suzuki Vitara, один SX4 и пару внедорожников Jimny. Машины будут служить врачам хосписа, выезжающим на дом к неизлечимо больным детям и развозящим для них оборудование и лекарства.

Докторам и другим медработникам, контактирующим с болеющими малышами, во время пандемии особенно важно исключить риски заражения коронавирусом. Так что авто будет в распоряжении медиков до 15 июня, но если того потребует ситуация, то компания Suzuki продлит благотворительную акцию.

— Неизлечимо больные дети и их сильные духом семьи не должны ощущать на себе ужас происходящего в мире. Они должны продолжать жить в любви и заботе и не нуждаться ни в чем, — заявил генеральный директор Suzuki Motor Rus г-н Такахаси Юта.

Между тем, компактный «вездеход» Suzuki Jimny в 2020 году стал юбиляром, отмечая своею 50-летие. Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», впервые модель увидела свет в 1970 году. С тех пор «малыш» сменил четыре поколения. Больше исторических подробностей о внедорожнике вы найдете здесь.