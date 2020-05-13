Полицейские проверки цифровых пропусков у водителей вновь спровоцировали жуткие коронавирусноопасные пробки

Да, градоначальники вроде и озаботились здоровьем граждан, установив обязательный «масочный режим», который ранее носил лишь рекомендательный характер. Но менять медицинские повязки следует не реже, чем через каждые два часа, а то и раньше. Во всяком случае, об этом говорит сам Минздрав, который, кстати, подчеркивает, что использование одноразовой маски лишь снижает вероятность заражения, но не исключает ее полностью.

А как быть тем, кто едет из Подмосковья в столицу? Сколько времени проведет человек в дороге из-за проверок ГИБДД? Да и деньги на эти самые «респираторы» ни одно из ведомств народу не выдавало. Однако попробуй объяснить это служивым, тщательно фильтрующим транспортный поток. Судя по массовыми возмущениям в сервисах «Яндекса» и социальных сетях, туже всего приходится водителям при въезде в Мытищи, Пушкино, Наро-Фоминск, а также — временами — у подступов к столице на Варшавском, Алтуфьевском, Осташковском и Щелковском шоссе.

Напомним, что за отсутствие цифрового пропуска для совершения поездки на автомобиле предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Электронное разрешение следует оформлять за пять часов до начала вояжа.