Полицейские проверки цифровых пропусков у водителей вновь спровоцировали жуткие коронавирусноопасные пробки

Очередным толчком для придорожных полицейских к выполнению служебных задач стало продление ограничительных мер, автоматически увеличивающих и количество пресловутых «палок» за обнаружение «нарушителей».
Водители, как и в первую неделю введения пропускной системы для автотранспорта, вновь познали на себе всю прелесть «системы», включая многокилометровые пробки. Суженная полицейскими пикетчиками до одной-двух полос проезжая часть спровоцировала заторы, в которых вынуждены простаивать не только рядовые автомобилисты, но и пассажиры общественного транспорта. А самый большой риск заразить или заразиться коронавирусом — именно в автобусах и маршрутках, ведь людям ближе и дольше всего приходится контактировать с посторонними. Похоже, уроки 15 апреля не научили власти ничему. Абсолютно.
Да, градоначальники вроде и озаботились здоровьем граждан, установив обязательный «масочный режим», который ранее носил лишь рекомендательный характер. Но менять медицинские повязки следует не реже, чем через каждые два часа, а то и раньше. Во всяком случае, об этом говорит сам Минздрав, который, кстати, подчеркивает, что использование одноразовой маски лишь снижает вероятность заражения, но не исключает ее полностью.
А как быть тем, кто едет из Подмосковья в столицу? Сколько времени проведет человек в дороге из-за проверок ГИБДД? Да и деньги на эти самые «респираторы» ни одно из ведомств народу не выдавало. Однако попробуй объяснить это служивым, тщательно фильтрующим транспортный поток. Судя по массовыми возмущениям в сервисах «Яндекса» и социальных сетях, туже всего приходится водителям при въезде в Мытищи, Пушкино, Наро-Фоминск, а также — временами — у подступов к столице на Варшавском, Алтуфьевском, Осташковском и Щелковском шоссе.
Напомним, что за отсутствие цифрового пропуска для совершения поездки на автомобиле предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Электронное разрешение следует оформлять за пять часов до начала вояжа.