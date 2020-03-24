Suzuki создала новый логотип в честь 100-летнего юбилея

Свою историю марка Suzuki начала в 1909 году. Тогда Мичио Сузуки создал небольшой завод, занимающийся производством ткацких станков. Он вырос в более крупное предприятие, и спустя 11 лет — 15 марта 1920 года — компания получила имя Suzuki Loom Manufacturing Co, обосновавшись в городе Хамамацу, префектура Сидзуока, где находится штаб-квартира бренда и по сей день.

Когда поднялся спрос на автомобили, японцы переориентировались и, помимо ткацких станков, начали работать над созданием мотоциклов, машин и лодочных моторов. Но автостроительную деятельность пришлось свернуть из-за начала Второй мировой войны.

Поэтому первая модель Suzulight пошла в серию только в 1954 году, став пионером на японском рынке «малолитражек». За год до этого предприятие переименовали в Suzuki Motor Co., Ltd. Спустя еще несколько десятков лет — в 1990 году — компания обзавелась современным названием Suzuki Motor Corporation.