Московский каршеринг выйдет из режима самоизоляции сильно подорожавшим

Пока в борьбе с эпидемией коронавируса московская мэрия всячески ущемляет московских автовладельцев в возможности передвигаться на личных авто, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города г-н Ликсутов заявил о возможности вернуть каршеринг на улицы столицы. Правда с условием, что такие автомобили москвичи будут обязаны брать в аренду минимум на 5 дней, а компании станут строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по проведению противоэпидемических мероприятий: в частности, машины после каждого пользователя будут снимать с линии и отправлять на полную дезинфекцию.
Для «любимчиков» всегда бесплатно
— Для операторов во время запрета работы мы сохраняли льготу на парковку на улицах города, дальше она также будет бесплатной для пользователей, — заявил на днях Максим Ликсутов, последовательно игнорирующий любую критику бесплатных парковок для каршеринга, которые на не вполне понятных основаниях пользуются льготами по оплате. Интересно при этом, что даже в условиях пандемии, когда по вполне очевидным причинам стало ясно, что личный автомобиль в разы безопаснее любого общественного транспорта и даже каршеринга, никаких преференций на парковку московским автовладельцев добиться от городских властей так и не удалось. Причем, не только рядовым гражданам, вынужденным работать даже в режиме самоизоляции.
Парковочных льгот для медицинских работников и волонтеров — тех самых людей, которые сейчас на передовой борьбы с коронавирусом, усилиями депутатов и общественников удалось добиться лишь спустя месяц после объявления режима повышенной готовности. Получается, что в любой ситуации бесплатные парковки для сервиса аренды авто команде Собянина в разы важнее, чем интересы тех, кто обеспечивает жизнедеятельность столицы и борется за жизни, безопасность и здоровье горожан. Врачи, спасатели, волонтеры будут ездить на работу в условиях риска заражения и платить, а стоящий на приколе каршеринг —нет.
Дорогая моя аренда
При этом стоит обратить внимание еще на один факт. Совсем недавно власти, активно агитируя граждан перестать пользоваться своими авто и перейти на шеринговые сервисы, уверяли, что арендный автомобиль не только ничем не хуже личного, но даже лучше. Мол, ездишь, когда хочешь, платишь ровно за столько, сколько проехал, экономишь на всех тех же пресловутых парковках и техобслуживании. Но что показал период самоизоляции?
Во-первых, выяснилось, что по щелчку пальцев аренду авто легко отменить, заставив доверившихся «прокаршеринговой пропаганде» людей спускаться в метро. Во-вторых, оказалось, что можно ставить арендаторам такие условия, при которых сервис для них станет в разы дороже: плати за полноценных пять суток аренды или дуй в то самое метро. Если предположить, что суточная стоимость каршеринга будет варьироваться на уровне, например, в 1500 (да даже в 1000) рублей, очевидно, что пятидневная аренда такого авто станет не самым дешевым удовольствием для рядового москвича, который ранее тратил 1500—2500 рублей в неделю, арендуя машину для поездок на работу.
Эпидемические риски
— Несмотря на то, что противники каршеринга часто аргументируют свою неприязнь к этому виду транспорта брезгливостью и нежеланием ездить в машине «после кого-то», использование каршеринга для длительной аренды не создаст особых рисков с точки зрения опасности заражения, так как арендатор перед тем, как начнет пользоваться автомобилем, проведет хотя бы примитивную дезинфекцию, — поделился с порталом «АвтоВзгляд» своим мнением координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — Длительный период использования не предполагает близких контактов с другими людьми (хотя это не исключено), поэтому никаких замечаний к возможности возобновления работы каршеринга в таком «коронавирусном» режиме нет. Однако в связи с последним скандалом, связанным с передачей данных граждан при поездках на такси в Департамент транспорта, становится понятно, что каршеринг надо рассматривать не только с точки зрения риска заражения коронавирусом, но и с точки зрения передачи и сохранности персональных данных пользователей. Эти сведения передаются в открытом виде, никак не защищены от перехвата третьими лицами и совершенно непонятно, как они используются Дептрансом в дальнейшем…
Мне нужны твоя одежда, очки и персональные данные
Между тем, совсем свежая история со сливом в интернет очередной базы данных на миллионы российских автовладельцев показывает, что системы защиты персональных сведений у нас, мягко говоря, далеко не на высоте. Тем не менее, вводя все новые цифровые платформы и методы контроля, столичное градоначальство готово изымать личные данные у населения уже практически в принудительном порядке. Именно так выглядит история с приложением «Социальный мониторинг» или ситуация, возникшая на днях вокруг сервиса премиального такси Wheely. Он начал принимать заказы, отказавшись ограничивать права водителей и пассажиров на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных. Что очень не понравилось московским чиновникам, и они обратились в столичную прокуратуру с просьбой «проверить сервис на предмет нарушения законодательства».
Карая штрафами и исками всех, не желающих покориться «священной big data» и возвращая полностью подконтрольный каршеринг на дороги Москвы, чиновники четко дают понять, что игра в «Большого брата» им пришлась по сердцу и включать заднюю они не намерены. Именно поэтому сейчас «зеленый свет» на продолжение работы у нас могут получить только сервисы, согласившиеся рассказать все подробности о передвижениях своих клиентов, а возможно — и что-то большее. Похоже, что усилиями мэрии Москвы понятие неприкосновенности частной жизни окончательно кануло в Лету
И это вполне ожидаемый итог для общества, променявшего свободу на безопасность и оставшегося у разбитого корыта, за которое теперь еще надо оплатить штраф или иск, или пеню. А потом взять кредит на аренду очередного шерингового продукта, оснащенного системой круглосуточного контроля за временным владельцем.