Московский каршеринг выйдет из режима самоизоляции сильно подорожавшим

Пока в борьбе с эпидемией коронавируса московская мэрия всячески ущемляет московских автовладельцев в возможности передвигаться на личных авто, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города г-н Ликсутов заявил о возможности вернуть каршеринг на улицы столицы. Правда с условием, что такие автомобили москвичи будут обязаны брать в аренду минимум на 5 дней, а компании станут строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по проведению противоэпидемических мероприятий: в частности, машины после каждого пользователя будут снимать с линии и отправлять на полную дезинфекцию.

Для «любимчиков» всегда бесплатно

— Для операторов во время запрета работы мы сохраняли льготу на парковку на улицах города, дальше она также будет бесплатной для пользователей, — заявил на днях Максим Ликсутов, последовательно игнорирующий любую критику бесплатных парковок для каршеринга, которые на не вполне понятных основаниях пользуются льготами по оплате. Интересно при этом, что даже в условиях пандемии, когда по вполне очевидным причинам стало ясно, что личный автомобиль в разы безопаснее любого общественного транспорта и даже каршеринга, никаких преференций на парковку московским автовладельцев добиться от городских властей так и не удалось. Причем, не только рядовым гражданам, вынужденным работать даже в режиме самоизоляции.

Парковочных льгот для медицинских работников и волонтеров — тех самых людей, которые сейчас на передовой борьбы с коронавирусом, усилиями депутатов и общественников удалось добиться лишь спустя месяц после объявления режима повышенной готовности. Получается, что в любой ситуации бесплатные парковки для сервиса аренды авто команде Собянина в разы важнее, чем интересы тех, кто обеспечивает жизнедеятельность столицы и борется за жизни, безопасность и здоровье горожан. Врачи, спасатели, волонтеры будут ездить на работу в условиях риска заражения и платить, а стоящий на приколе каршеринг —нет.