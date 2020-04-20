«Снимите цифровой ошейник и помогите деньгами»: в России прошли онлайн-митинги возмущенных водителей

20 апреля стало без преувеличения революционным днем в календаре новейшей истории интернет-протестов в нашей стране. Вслед за утренней уличной акцией во Владикавказе, у здания областного правительства Ростова началось мероприятие в режиме онлайн. Его участники высказали свое решительное «Нет» режиму самоизоляции, в результате которого многие семьи уже остались без средств к существованию.

Подхватили виртуальное протестное знамя сначала в Екатеринбурге, а потом — довольно, надо сказать, внезапно и неожиданно — и москвичи, требования которых от социально экономических расширились до политической повестки и отставки правительств всех уровней. При этом в столице граждане митинговали в непосредственной близости от Кремля, прямо из своих машин выкладывая в Сеть протестные требования.

И, судя по комментариям участников столичного митинга, людей буквально прорвало, и они решили выплеснуть все, что у них накопилось за несколько недель самоизоляции. В числе причин для возмущения и требований: отсутствие кредитных каникул и скидок на оплату ЖКХ, реальной помощи оставшимся без дохода гражданам, а также отмена цифровых пропусков и штрафных санкций, которые будут применяться к столичным и подмосковным автовладельцам с 22 апреля, в случае отсутствия подтверждения работоспособности их QR-кода.