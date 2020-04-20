«Снимите цифровой ошейник и помогите деньгами»: в России прошли онлайн-митинги возмущенных водителей

20 апреля стало без преувеличения революционным днем в календаре новейшей истории интернет-протестов в нашей стране. Вслед за утренней уличной акцией во Владикавказе, у здания областного правительства Ростова началось мероприятие в режиме онлайн. Его участники высказали свое решительное «Нет» режиму самоизоляции, в результате которого многие семьи уже остались без средств к существованию.
Подхватили виртуальное протестное знамя сначала в Екатеринбурге, а потом — довольно, надо сказать, внезапно и неожиданно — и москвичи, требования которых от социально экономических расширились до политической повестки и отставки правительств всех уровней. При этом в столице граждане митинговали в непосредственной близости от Кремля, прямо из своих машин выкладывая в Сеть протестные требования.
И, судя по комментариям участников столичного митинга, людей буквально прорвало, и они решили выплеснуть все, что у них накопилось за несколько недель самоизоляции. В числе причин для возмущения и требований: отсутствие кредитных каникул и скидок на оплату ЖКХ, реальной помощи оставшимся без дохода гражданам, а также отмена цифровых пропусков и штрафных санкций, которые будут применяться к столичным и подмосковным автовладельцам с 22 апреля, в случае отсутствия подтверждения работоспособности их QR-кода.
— Введенная мэрией Москвы пропускная система никак не способствует снижению заболеваемости, и ситуация с очередями в метро в прошлую среду это наглядно продемонстрировала, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин. — Да и индексы самоизоляции не растут, а это значит, что больше людей, чем уже убрали с улиц, самоизолировать не получится. Мэрия же вводит штрафы, которые получат все, кто не смог по каким-то причинам получить цифровой пропуск или ошибся при его заполнении. Таких граждан много, чаще всего это люди старшего возраста, далекие от технологий. И такие меры, равно как и невозможность полноценно трудиться, как раз и приводят к митингам, которые произошли оффлайн — во Владикавказе, и онлайн — в Ростове, Екатеринбурге и Москве. Анализ сообщений показывает, что жители страны устали от неопределенности и ждут от государства материальной поддержки, которой сейчас нет. И ситуация, на мой взгляд, будет только ухудшаться…
Мнение Антона Шапарина разделяет и координатор общественного движения «Синие ведеки» Петр Шкуматов:
— Прошедшие в стране митинги — индикатор серьезного напряжения в обществе. Причем проблемы касаются честных людей, которые оказались в таком положении, когда заработать они не могут, а кредиты надо отдавать. У многих ипотека, другие долги, которые требуют обслуживания. Много людей, живущих в съемном жилье. В результате сейчас складывается патовая ситуация, когда государство помогает только приближенным бизнесам, но при этом запрещает обычным людям работать, а вся его помощь им -компенсация ставок по кредитам. Митинги с требованиями прямой финансовой помощи гражданам, пока виртуальные, намек чиновникам на то, что людям надо компенсировать вынужденный простой реальными деньгами, как бы чиновники его не называли…
— Здорово, что люди начали объединяться, — поделился своим видением событий юрист Илья Афанасьев. — Пропускная система не является прямой и понятной мерой, которая может сдержать распространение заболевания. У пропускного режима одна единственная цель — ограничение права на передвижение, а также еще большее подчинение народа. Виртуальный митинг — это, конечно же, здорово! Но, боюсь, что власти останутся глухими к чаяниям людей и просто пересчитают всех недовольных по головам, добавив их к себе в нужные базы…
Тем не менее, произошедшее сегодня в Рунете протестное мероприятие — очень знаковое: граждане продолжать заявлять о себе и своих правах. Протестные настроения и явная усталость людей от жизни в самоизоляции все отчетливее проступают не только в России, но и по всему миру. Буквально на прошлой неделе состоялись оффлайн митинги в Германии и в пяти американских штатах, в том числе в Техасе и Мичигане.
Основные лозунги недовольных: «Это тирания, а не карантин» и «Открой сейчас!», а также требование не нарушать конституцию страны, гарантирующую право на свободу собраний и право на ношение оружия.