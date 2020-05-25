ГИБДД Подмосковья продолжит штрафовать водителей за отсутствие цифровых пропусков до 27 мая

С заявлением губернатора, похоже, ознакомились все, кроме инспекторов ГИБДД. На въездах в ключевые подмосковные города по-прежнему стоят полицейские пикеты, «благодаря» которым проезжая часть сужена до одной единственной полосы. Нетрудно догадаться, что это сильно ухудшает пропускную способность магистралей.

К примеру, кордон на Волковском шоссе в Мытищах собирает пробку прямо от МКАД, практически сразу же после аналогичного блок-поста в столице. Затор в несколько рядов из машин, желающих прорваться в пресловутые Мытищи, собирается и на Ярославском шоссе. Похожая ситуация в Пушкино, Cерпухове, Наро-Фоминске и других областных городах. Иными словами, пропусков для езды в регионе больше нет, но ситуация на дорогах лучше не стала. Скорее, наоборот. Как мы знаем, и до отмены электронных разрешений в Подмосковье число автомобилей на улицах в последние дни сильно увеличилось. Естественно, ведь люди категорически устали и от самоизоляции, и от «пугалок» властей.