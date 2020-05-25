ГИБДД Подмосковья продолжит штрафовать водителей за отсутствие цифровых пропусков до 27 мая

С заявлением губернатора, похоже, ознакомились все, кроме инспекторов ГИБДД. На въездах в ключевые подмосковные города по-прежнему стоят полицейские пикеты, «благодаря» которым проезжая часть сужена до одной единственной полосы. Нетрудно догадаться, что это сильно ухудшает пропускную способность магистралей.
К примеру, кордон на Волковском шоссе в Мытищах собирает пробку прямо от МКАД, практически сразу же после аналогичного блок-поста в столице. Затор в несколько рядов из машин, желающих прорваться в пресловутые Мытищи, собирается и на Ярославском шоссе. Похожая ситуация в Пушкино, Cерпухове, Наро-Фоминске и других областных городах. Иными словами, пропусков для езды в регионе больше нет, но ситуация на дорогах лучше не стала. Скорее, наоборот. Как мы знаем, и до отмены электронных разрешений в Подмосковье число автомобилей на улицах в последние дни сильно увеличилось. Естественно, ведь люди категорически устали и от самоизоляции, и от «пугалок» властей.
Куда хуже, что доблестные блюстители правопорядка продолжают останавливать авто, требуя предъявить не только страховку, СТС и водительское удостоверение, но и тот самый, вроде бы отмененный губернатором Воробьевым пропуск!
Неужели служивым глава области — не указ? Полицейские ссылаются на ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», вроде бы позволяющую им выписать протокол о нарушении водителем этих самых правил. После чего суд выносит предупреждение, либо накладывает штраф в размере от 1000 до 30 000 рублей. Но, как водится, предупреждениями Фемида граждан не радует. Да что там гаишники — даже областные таксисты до сих пор спрашивают у пассажиров наличие цифровых пропусков. Почему?
Оказывается, что 22 мая, когда г-н Воробьев обмолвился об отмене электронных разрешений на страницах своих социальных сетей, он подписал постановление О внесении изменений в постановление губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности», где установил, что — внимание! — цифровые пропуска на территории Московской области действительны до 27 мая 2020 года. А не до 23 мая, как поняли трудящиеся, не вникнув в текст подписанных изменений…
Иначе говоря, оформление QR-кодов пока так никто и не отменял! Если еще проще, то сотрудники ГИБДД на вполне себе законных основаниях по-прежнему за отсутствие пропуска могут «выписывать» штрафы. Поэтому водителям не следует пренебрегать цифровыми разрешениями и спорить с полицейскими, выдавая желаемое за действительное.