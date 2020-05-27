Право на выгул: ослабление режима самоизоляции или повод собрать больше штрафов

Новости от столичного градоначальства об изменениях условий содержания граждан в режиме повышенной готовности уже несколько дней будоражат москвичей, получающих вместо ощутимых послаблений и, например, открытия парков и парикмахерских, то радостно загремевшие молотками стройки под окнами, то увеличения интервалов в работе общественного транспорта, то новые порядки оформления цифровых кодов с десятилетним и непреложным правом ДИТ Москвы на обработку персональных данных.

– Все это выглядит настолько невероятно, словно пишется по главам антиутопий Замятина или Хаксли, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» очередные новации г-на Собянина координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Только забрав свободу целиком и полностью можно оградить человека от преступлений, мыслепреступлений и коронавируса. Два плюс два равно пять. — Ну чем, скажите на милость, пропускная система помогла побороть эпидемию, если с расширением списка работающих граждан и организаций число инфицированных пошло вниз? Очевидно же, что это совершенно не связанные друг с другом факты. А вот то, что не отменив цифровые коды и пропуска на прогулки мы получим увеличение нагрузки на порталы госуслуг, которые и так с этими кодами что ни день вытворяют абсолютный произвол — это совершенно точно. Не говоря уже о том, что ситуация, в которой москвич выставлен этаким инфантилом, не способным принимать самостоятельных решений и поэтому, во имя его личного и всеобщего блага, лишенный права на выбор своей дальнейшей участи, она совершенно нездоровая в моральном и нравственном отношении…