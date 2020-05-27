Право на выгул: ослабление режима самоизоляции или повод собрать больше штрафов

Новости от столичного градоначальства об изменениях условий содержания граждан в режиме повышенной готовности уже несколько дней будоражат москвичей, получающих вместо ощутимых послаблений и, например, открытия парков и парикмахерских, то радостно загремевшие молотками стройки под окнами, то увеличения интервалов в работе общественного транспорта, то новые порядки оформления цифровых кодов с десятилетним и непреложным правом ДИТ Москвы на обработку персональных данных.
– Все это выглядит настолько невероятно, словно пишется по главам антиутопий Замятина или Хаксли, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» очередные новации г-на Собянина координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Только забрав свободу целиком и полностью можно оградить человека от преступлений, мыслепреступлений и коронавируса. Два плюс два равно пять. — Ну чем, скажите на милость, пропускная система помогла побороть эпидемию, если с расширением списка работающих граждан и организаций число инфицированных пошло вниз? Очевидно же, что это совершенно не связанные друг с другом факты. А вот то, что не отменив цифровые коды и пропуска на прогулки мы получим увеличение нагрузки на порталы госуслуг, которые и так с этими кодами что ни день вытворяют абсолютный произвол — это совершенно точно. Не говоря уже о том, что ситуация, в которой москвич выставлен этаким инфантилом, не способным принимать самостоятельных решений и поэтому, во имя его личного и всеобщего блага, лишенный права на выбор своей дальнейшей участи, она совершенно нездоровая в моральном и нравственном отношении…
– Когда нам всерьез предлагают график выгула домов(!), это, скажем мягко, фундаментально неверное понимание ни роли властей, ни прав человека, ни законов развития и поведения общества, — пишет на своей страничке в соцсетях заместитель руководителя ГКУ ЦОДД города Москвы Александр Евсин. — Абсолютно, уникально ущербная модель, которая применима в лучшем случае в модели «воспитатель-детский сад» или в худшем «надсмотрщик-концлагерь». Пусть каждый сам решит, за кого его держат власти: за неразумное дитя или подневольного раба, которые не в состоянии ничего определять в своей жизни…
– Было очевидно уже в начале эпидемии, что мэрия Москвы взяла курс на антиконституционные рекомендации, ничего не имеющие общего с законами страны, — считает юрист Марат Аманлиев. — Сейчас понятно, что она так и продолжает это делать. Как весь этот график прогулок между домами будет работать, разумеется, пока совершенно не ясно. Как и то, какие меры воздействия будут применяться к его нарушителям, ведь то, что они будут, учитывя тренды, сомневаться не приходиться. Мне кажется, что скорее всего мы получим еще одно основание для бессистемного и волюнтаристского подхода к привлечению к ответственности граждан. Полетит еще больше штрафов за нарушение самоизоляции, ведь теперь каждый сотрудник полиции сможет подойти к любому встречному и помимо пропуска затребовать у него еще и актуальный график прогулок…
Похоже, что нашим чиновникам пора определиться, зачем все-таки был введен пропускной режим в Москве. И объяснить, как выданные бабушкам, да и другим честно изолировавшимся гражданам новые пропуска на прогулки оградят горожан от страшного вируса не в самых блестящих эпидемических условиях. Напомним, что когда 15 апреля был введен пропускной режим, показатели заболеваемости в Москве были на уровне 1774 человек в сутки, а сегодня это число составляет 2140 человек в сутки.
Или уже стоит признать, что все пропуска и штрафы — только повод для пополнения скудеющего городского бюджета. Но тогда вся эта история с самоизоляцией и QR-кодами выходит точно не про заботу о здоровье граждан, и не про «победить пандемию».