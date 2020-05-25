За гробом на велике: как забрать покойника из морга больницы в Коммунарке, не нарушая ПДД

На подъезде к знаменитой больнице любого автомобилиста должна охватить паника. Видимо, именно такого эффекта добивались проектировщики и организаторы дорожного движения на улицах Сосенский Стан и Александры Монаховой, в чем и преуспели, поскольку парковки тут не предусмотрены от слова совсем. То есть у этой больницы нет ни одного парковочного места вообще. Зато по обеим сторонам дороги и у входа в медицинское учреждение пролегает велодорожка и есть велопарковка. Усугубляют сюрреалистический пейзаж повсеместно и с любовью расставленные знаки 3.27 «Остановка запрещена». И это при том, что размеры улично-дорожной сети абсолютно не препятствуют организации мест для остановки и стоянки. Да и рядом с больницей — чистое поле, устроить парковку на котором — дело одного рабочего дня.
Тем не менее, проектировщики и организаторы движения исключили всякую возможность даже для легальной остановки у здания. Поэтому даже умерших из местного морга вывозят, проводя, как свидетельствуют очевидцы, целую войсковую операцию и оставляя кого-то из близких приглядеть за машиной, на которую сразу с двух сторон охотятся сотрудники МАДИ и эвакуаторщики.
Интересно, что после публикации новости о ситуации в Коммунарке на страничке сообщества «Синие ведерки», единственным, кто на нее отреагировал из официальных ведомств столичной мэрии, был Департамент здравоохранения, почему-то поспешивший оправдаться за отсутствие парковки на территории больницы:
– По факту публикаций в СМИ и соцсетях информации о нехватке парковочных мест на территории ГКБ№40 в Коммунарке,Департамент здравоохранения сообщает следующее.
В связи с эпидемиологической обстановкой, на территории больницы действительно ограниченное количество машиномест. Это связано с необходимостью обеспечения свободного проезда и беспрепятственного доступа к корпусам автомобилей скорой помощи, а также иного санитарного транспорта. Такие ограничения действуют на территории любой больницы. При штатном режиме работы парковочных мест для пациентов будет достаточно. Информируем, что въезд на территорию парковки больницы в Коммунарке осуществляется по пропускам. Дополнительно сообщаем, что проект был сдан в 2015 году и в максимально короткие сроки в связи с пандемией введен в эксплуатацию. В процессе ввода новых корпусов, предусмотрено увеличение парковочных мест на территории больничного комплекса…
ЦОДД и Департамент транспорта, куда участники автомобильных сообществ уже направили обращения с просьбой разобраться в ситуации и временно демонтировать запрещающие остановку и стоянку у больницы знаки, традиционно не удостоили 3.27 общественников комментариями.
Кстати, не лишним будет напомнить историю появления больницы в Коммунарке. Она только временно переоборудована под лечение больных с коронавирусом. Изначальный ее функционал — хирургические операции онкобольным, а сама больница переехала в Коммунарку решением мэрии из комплекса зданий на ул. Касаткина (район ВДНХ, СВАО).
– Прямо вижу, как беременные женщины, больные раком, на велосипедах из СВАО в феврале едут в Коммунарку для получения медицинской помощи! Красота! Крайне любопытно, кто эту пыточную организовал, спроектировал и утвердил, — прокомментировал на своей странице в Facebook ситуацию координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
Когда материал был подготовлен стало известно, что депутат Госдумы Ярослав Нилов направил официальные письма мэру Москвы Сергею Собянину и вице-мэру Максиму Ликсутову с просьбой принять необходимые решения по организации парковки для пациентов, врачей и посетителей больницы. Впрочем, как реагируют градоначальники на депутатские запросы, хорошо известно. Так, на просьбы народных избранников отменить на время режима самоизоляции платные парковки и приостановить эвакуацию неправильно припаркованных машин мэрия столицы просто проигнорировала.