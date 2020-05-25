За гробом на велике: как забрать покойника из морга больницы в Коммунарке, не нарушая ПДД

На подъезде к знаменитой больнице любого автомобилиста должна охватить паника. Видимо, именно такого эффекта добивались проектировщики и организаторы дорожного движения на улицах Сосенский Стан и Александры Монаховой, в чем и преуспели, поскольку парковки тут не предусмотрены от слова совсем. То есть у этой больницы нет ни одного парковочного места вообще. Зато по обеим сторонам дороги и у входа в медицинское учреждение пролегает велодорожка и есть велопарковка. Усугубляют сюрреалистический пейзаж повсеместно и с любовью расставленные знаки 3.27 «Остановка запрещена». И это при том, что размеры улично-дорожной сети абсолютно не препятствуют организации мест для остановки и стоянки. Да и рядом с больницей — чистое поле, устроить парковку на котором — дело одного рабочего дня.

Тем не менее, проектировщики и организаторы движения исключили всякую возможность даже для легальной остановки у здания. Поэтому даже умерших из местного морга вывозят, проводя, как свидетельствуют очевидцы, целую войсковую операцию и оставляя кого-то из близких приглядеть за машиной, на которую сразу с двух сторон охотятся сотрудники МАДИ и эвакуаторщики.