Незаконные штрафы за езду без цифрового пропуска продолжают получать даже врачи, борющиеся с СОVID-19

– Сергей Семенович, так получилось, что моя жена Анастасия, терапевт, сотрудник федерального медицинского центра, весь май возглавляла инфекционное отделение, находилась в красной зоне и спасала с замечательными коллегами жизни людей.

Вы ввели пропускной режим и у нее был оформлен пропуск, разрешающий ей приезжать на работу и лечить людей до 04.05. Режим «повышенной готовности/самоизоляции» неоднократно продлевался, как и рабочие пропуска, но в этот раз пропуск не продлился, уведомлений о прекращении действующего не поступило, и за поездку на работу 5 мая жена получила подарок от Вас в 5000 рублей штрафа. Составили жалобу, объяснили ситуацию, приложили документы с работы, подтверждающие ее занятость в это время. Сегодня получили ответ. Отказали, рекомендуют обращаться в суд.

Что хочу сказать, Вам, мэру Москвы. Я все понимаю, возглавляю муниципальное образование Куркино уже 7 год, вроде и хочется в очередной раз войти в Ваше положение, понять, но, хоть убей, не получается. Наверное, накопилось всего уже.

За этот, организованный Вами и исполненный Вашими подчиненными процесс, моя семья ставит Вам даже не неуд. Кол. Конечно, мы пойдем в суд, и будем оспаривать теперь само право органам власти выносить штрафы с камер по этой статье.

p. s. штрафы это первое, что получила моя жена от органов власти за свою работу. Показательно.