Незаконные штрафы за езду без цифрового пропуска продолжают получать даже врачи, борющиеся с СОVID-19

За езду без пропуска оштрафовали врача, непосредственно спасающего жизнь больных коронавирусом. Особую «прелесть» ситуации придает тот факт, что этим медработником оказалась жена главы муниципального округа Куркино Ильи Светикова. Чиновник испробовал, по его словам, все доступные ему официальные и неофициальные пути отмены незаконного штрафа. Без результата.
То, как в реальности функционирует система электронных «аусвайсов», созданная по указанию мэра Москвы, настолько возмутило главу Куркино, что он обратился с открытым письмом к Сергею Собянину. Мы не можем не привести целиком текст этого эмоционального взрыва:
– Сергей Семенович, так получилось, что моя жена Анастасия, терапевт, сотрудник федерального медицинского центра, весь май возглавляла инфекционное отделение, находилась в красной зоне и спасала с замечательными коллегами жизни людей.
Вы ввели пропускной режим и у нее был оформлен пропуск, разрешающий ей приезжать на работу и лечить людей до 04.05. Режим «повышенной готовности/самоизоляции» неоднократно продлевался, как и рабочие пропуска, но в этот раз пропуск не продлился, уведомлений о прекращении действующего не поступило, и за поездку на работу 5 мая жена получила подарок от Вас в 5000 рублей штрафа. Составили жалобу, объяснили ситуацию, приложили документы с работы, подтверждающие ее занятость в это время. Сегодня получили ответ. Отказали, рекомендуют обращаться в суд.
Что хочу сказать, Вам, мэру Москвы. Я все понимаю, возглавляю муниципальное образование Куркино уже 7 год, вроде и хочется в очередной раз войти в Ваше положение, понять, но, хоть убей, не получается. Наверное, накопилось всего уже.
За этот, организованный Вами и исполненный Вашими подчиненными процесс, моя семья ставит Вам даже не неуд. Кол. Конечно, мы пойдем в суд, и будем оспаривать теперь само право органам власти выносить штрафы с камер по этой статье.
p. s. штрафы это первое, что получила моя жена от органов власти за свою работу. Показательно.
Комментарии, как говорится, излишни. Скажем лишь, что в данном случае «бомбануло» у муниципального чиновника достаточно высокого уровня. И его возмущение, благодаря занимаемой должности поддержки СМИ, наверняка будет замечено если и не г-ном Собяниным, то уж Дептрансом столицы, а штраф его жене-врачу, скорее всего, отменят, сославшись на «перегибы на местах» в лице какой-то «пешки» из МАДИ. А может и не отменят!
Гораздо трагичнее то, что десятки тысяч других автомобилистов получили незаконные по своей сути штрафы за то, что посмели не оформить на mos.ru высочайшее позволение для поездки по городу. И их возмущение никто не услышит. Кто-то, как и супруга Светикова, пойдет обжаловать незаконное наказание в суд. Однако большинство оштрафованных автомобилистов не без оснований решат, что «бодаться» с властью, даже когда та откровенно нарушает закон, бесполезно. И потому проще сунуть ей в пасть то, что она просит, — только чтоб отстали! Тем не менее похоже, что московский «коронавирус строгого режима» вызывает вопросы не только у главы Куркино.
Не зря же премьер Михаил Мишустин поручил 2-го июня «Минюсту, Минздраву, Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, обратив особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан». Проверка указов мэра Москвы совместно с правительством Москвы — это уже забавно. Но — чем черт не шутит…