Почему водители неохотно обжалуют штрафы за нарушение режима самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции жители столицы заплатили уже более двух миллионов рублей, — заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. При этом он отметил, что почти половина из проштрафившихся граждан — больные коронавирусом, покинувшие свои квартиры вопреки предписанию врачей. При этом г-н Данчиков подчеркнул, что они могут оспорить выписанные им постановления.
И при всей гражданской пассивности, оспаривание штрафов стало уже привычным для москвичей, а особенно для столичных автомобилистов, делом. И хотя сегодня на сайте Московского городского суда значится лишь 5364 судебных производства по обжалованию постановлений по ст. 3.18.1. столичного КоАП (это и протоколы, выписанные на пешеходов, и штрафы с дорожных камер, и от приложения «Социальный мониторинг») — менее 10 процентов от общего числа выписанных постановлений, энтузиазм граждан, кинувшихся качать шаблоны жалоб и отправлять их в суд, а также резонанс темы, мотивировали даже обычно неповоротливый к людям Департамент транспорта облегчить процедуру обжалования вынесенных наказаний в МАДИ.
– Судебных решений по жалобам на незаконные штрафы пока нет, а что касается МАДИ, то она чаще всего отменяет постановления тем, кто при оформлении пропуска допустил ошибку или опечатку в букве, либо в цифре государственного регистрационного знака своего автомобиля, не дописал или ошибся с кодом региона, — пояснил «АвтоВзгляду» ситуацию юрист Михаил Никитин. После того, как в середине мая г-н Ликсутов заявил о том, что ошибочные штрафы будут отменять, видно, что процесс пошел и дорожная инспекция, которая до этого последовательно придерживалась формального подхода при рассмотрении жалоб и равнодушно отклоняла претензии к тому, что штраф выписан всего лишь за ошибку в ГРЗ, пошла на попятную. Хотя вопросов к этому ведомству, как и Департаменту информационных технологий мэрии еще остается немало. Ведь один из самых распространенных случаев (не считая тех, кто сознательно не оформлял пропуск) — это когда в удовлетворении жалобы отказано потому, что постановление было вынесено человеку, оформившему пропуск, который после этого у него почему-то «слетел» из базы…
И действительно, пресс-служба Дептранса отчиталась, что на 1 июня МАДИ отменила 6980 штрафов водителям, допустившим ошибку в номере при привязке авто к пропуску. Но сколько было выписано штрафов за «самоволку» без пропуска и сколько их оставлено без удовлетворения — тайна за семью печатями. А претензии, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», об отказах ведомства в обжаловании штрафов у москвичей нарастают. Правда, справедливости ради надо отметить, что они не только к МАДИ, но и к ДИТ, который категорически не признает сбоев в работе своих баз данных, из-за которых добросовестно оформившие пропуск москвичи оказываются в положении нарушителей и вынуждены «пройти в кассу».
Вот и выходит, что у одного ведомства все вроде как безоблачно и прекрасно — это про ДИТ, а другое просто умывает руки: мол, где пропуск оформляли, туда с вопросами и идите. А за все эти баги платить вынуждены сами москвичи, которые несмотря на то, что вроде как живут в эпоху цифровизации, блокчейнов, бигдаты и прочих электронных инноваций, словно оказались выброшены машиной времени в грязный предперестроечный овощной магазин на окраине столицы. Где на просьбу выбрать картошки поприличней, хамоватая, увешанная золотом продавщица с облупившимся маникюром откровенно над тобой хохочет и подсовывает в пакет побольше гнилушек, мол, ишь ты — выбирать мне тут еще будешь, ничтожный покупателишко. Скажи спасибо, что тебя вообще обслуживают.
Вот наши городские транспортные ведомства и примкнувший к ним ДИТ — они сейчас совсем, как та самая продавщица из советского овощного. И от хамства и лицемерия некоторых чиновников иной раз вроде воротит, и картошки больше взять негде, и судиться с ними пойти — семь пар сапог до крови истопчешь, дороже выйдет…
На днях на сайте ДИТ появилась возможность проверить все пропуска, которые оформлялись гражданином ранее, достаточно указать лишь номер своего телефона. Возможно, это поможет обжаловать постановления, которые были вынесены москвичам за отсутствие пропуска из-за ошибки системы.