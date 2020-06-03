Почему водители неохотно обжалуют штрафы за нарушение режима самоизоляции

– Судебных решений по жалобам на незаконные штрафы пока нет, а что касается МАДИ, то она чаще всего отменяет постановления тем, кто при оформлении пропуска допустил ошибку или опечатку в букве, либо в цифре государственного регистрационного знака своего автомобиля, не дописал или ошибся с кодом региона, — пояснил «АвтоВзгляду» ситуацию юрист Михаил Никитин. После того, как в середине мая г-н Ликсутов заявил о том, что ошибочные штрафы будут отменять, видно, что процесс пошел и дорожная инспекция, которая до этого последовательно придерживалась формального подхода при рассмотрении жалоб и равнодушно отклоняла претензии к тому, что штраф выписан всего лишь за ошибку в ГРЗ, пошла на попятную. Хотя вопросов к этому ведомству, как и Департаменту информационных технологий мэрии еще остается немало. Ведь один из самых распространенных случаев (не считая тех, кто сознательно не оформлял пропуск) — это когда в удовлетворении жалобы отказано потому, что постановление было вынесено человеку, оформившему пропуск, который после этого у него почему-то «слетел» из базы…

И действительно, пресс-служба Дептранса отчиталась, что на 1 июня МАДИ отменила 6980 штрафов водителям, допустившим ошибку в номере при привязке авто к пропуску. Но сколько было выписано штрафов за «самоволку» без пропуска и сколько их оставлено без удовлетворения — тайна за семью печатями. А претензии, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», об отказах ведомства в обжаловании штрафов у москвичей нарастают. Правда, справедливости ради надо отметить, что они не только к МАДИ, но и к ДИТ, который категорически не признает сбоев в работе своих баз данных, из-за которых добросовестно оформившие пропуск москвичи оказываются в положении нарушителей и вынуждены «пройти в кассу».