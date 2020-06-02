Первое подробное знакомство с купе-кроссовером KIA XCeed

На выбор предложено два мотора. Это наддувные агрегаты 1,4 T-GDI (140 л. с.) и 1.6 T-GDI (200 л. с.). Кстати, последний дефорсирован с европейских 204 л. c., дабы не завышать транспортный налог. Оба мотора работают с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями 7DCT. Корейцы не бояться предлагать подобный тандем, так как, по их словам, уверены в его надежности. Что ж, если посмотреть на других производителей, скажем, немцев, чехов и даже китайцев, то и они продвигают подобные решения. Видимо, российские покупатели постепенно перестают бояться такого набора под капотом. Тем более, что моторы резвые: младший двигатель «подхватывает» уже с 1500 об/мин, а разгон до «сотни» занимает 7,5 сек.

Что касается изменений в ходовой части, то тут стоит упомянуть амортизаторы с гидравлическими ограничителями хода отбоя, а так же чуть иначе настроеную систему стабилизации. Что позволило сделать подвеску мягче по сравнению с обычным Ceed.

К сожалению, испытать все эти новшества лично не пришлось, ведь коронавирус еще не побежден, поэтому презентация, как водится в последнее время, прошла в онлайн-формате. А реальный тест-драйв отложен до лучших времен. Тем не менее, определенные выводы сделаю. KIA XCeed можно смело считать самостоятельно моделью. Эдаким антиподом KIA Sportage, до которого купе-кроссовер недотягивает в длину 90 мм.