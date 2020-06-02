Первое подробное знакомство с купе-кроссовером KIA XCeed

Сейчас говорить про позитив на авторынке как-то странно. Тем не менее, ведущие презентации, посвященной выводу на российский рынок KIA XCeed, были весьма оптимистичны. По крайней мере, управляющий директор KIA Motors Russia&CIS Александр Мигаль заявил, что надеется на восстановление рынка уже во втором полугодии 2020 года! Голосую за это двумя руками, хоть к перспективам отрасли отношусь более скептически.
Вы чьих будете?
Итак, KIA XCeed. В компании его называют кроссовером, но это, скорее, кросс-хетчбэк, который, впрочем, серьезно отличается от хетча Ceed третьего поколения. У машины оригинальный кузов, а с хетчбэком его роднят только передние двери. Интересно, что разработчики пошли «антикроссоверным» путем, увеличив свесы кузова, так что по сравнению с обычным «Сидом» нос новинки вытянулся на 25 мм, а корма — на 60 мм. Дорожный просвет тоже стал больше. У версий с 16-дюймовыми колесами он равен 172 мм, а с 18-дюймовыми — 184 мм. Ну а привод —только передний.
На выбор предложено два мотора. Это наддувные агрегаты 1,4 T-GDI (140 л. с.) и 1.6 T-GDI (200 л. с.). Кстати, последний дефорсирован с европейских 204 л. c., дабы не завышать транспортный налог. Оба мотора работают с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями 7DCT. Корейцы не бояться предлагать подобный тандем, так как, по их словам, уверены в его надежности. Что ж, если посмотреть на других производителей, скажем, немцев, чехов и даже китайцев, то и они продвигают подобные решения. Видимо, российские покупатели постепенно перестают бояться такого набора под капотом. Тем более, что моторы резвые: младший двигатель «подхватывает» уже с 1500 об/мин, а разгон до «сотни» занимает 7,5 сек.
Что касается изменений в ходовой части, то тут стоит упомянуть амортизаторы с гидравлическими ограничителями хода отбоя, а так же чуть иначе настроеную систему стабилизации. Что позволило сделать подвеску мягче по сравнению с обычным Ceed.
К сожалению, испытать все эти новшества лично не пришлось, ведь коронавирус еще не побежден, поэтому презентация, как водится в последнее время, прошла в онлайн-формате. А реальный тест-драйв отложен до лучших времен. Тем не менее, определенные выводы сделаю. KIA XCeed можно смело считать самостоятельно моделью. Эдаким антиподом KIA Sportage, до которого купе-кроссовер недотягивает в длину 90 мм.
Для кого? Для чего?
Да и целевая аудитория у этих машин разная. Sportage, скорее, выберет мужчина. Потому как ему нужен высокий автомобиль с классической связкой — атмосферный мотор и гидромеханический «автомат». А XCeed предпочтут женщины, которым подавай яркий городской автомобиль с высоким (пусть в нашем случае и относительно) дорожным просветом.
Отсюда и далеко небедное оснащение уже в базе. У XCeed есть светодиодные фары, «противотуманки», датчики парковки, камера заднего вида, раздельный климат-контроль, круиз-контроль и 8-дюймовый экран мультимедиа. А в топовых комплектациях покупатели найдут 10,25-дюймовый экран мультимедиа, 12,3-дюймовую панель приборов Supervision, кресла с электроприводом и памятью, а так же комплекс систем безопасности Drive Wise. Есть и такая редкая для класса опция, как электропривод двери багажника.
Цена вопроса
Базовый «прайс» на XCeed (комплектация Lux) начинается от 1 499 900 рублей. Порог входа намекает, что это автомобиль не для всех. Версию с 200-сильным мотором и комплектацией Premium предлагают уже за 2 039 900 рублей.
Для сравнения — полноценный кроссовер KIA Seltos в комплектации Lux, с 2-литровым 150-сильным мотором, передним приводом и вариатором обойдется в 1 369 900 рублей. Если же брать KIA Sportage, то базовый ценник на него стартует с отметки 1 444 900 рублей. Столько попросят за моноприводный автомобиль с 2-литровым мотором на «механике». Ну а за версию с «автоматом» придется выложить минимум 1 564 900 рублей. Однако не будем забывать, что этот SUV крупнее и выше классом.
Думаю, XCeed станет для компании имиджевым автомобилем, который расширит модельный ряд корейского производителя и привлечет новых клиентов. Машина стильная, яркая, не очень дешевая, в гамме силовых агрегатов лишь турбомоторы. Атмосферников не будет, а значит мужчины, особенно старшего поколения, отдадут предпочтение Seltos или раскошелятся на Sportage. Ну а XCeed приглянется активным молодым «драйверам» вне зависимости от их гендерной принадлежности, благо в гамме есть 200-сильная версия. Хотя, как мне кажется, дам среди последних будет больше.
Кстати сказать, после презентации XCeed корейцы пообещали, что скоро представят в России новые Sorento, Mohave, а так же новый седан бизнес-класса, все подробности о котором пока держат в секрете. Так что жизнь даже из-за коронавируса не останавливается.