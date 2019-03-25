Велосипедисты против автолюбителей: что поможет водителю в экстренной ситуации на дороге

Фото: Ford
Исследования, проведенные по заказу компании Ford, показали, что автомобилисты, периодически пересаживающиеся на велосипеды, быстрее ориентируются в дорожной ситуации, чем водители, не практикующие другой вид транспорта.
Светлана Ермолаева

Специалисты брали пару одинаковых фото, отличающихся лишь одной деталью — едва заметной, но играющей серьезную роль в дорожной картине, и показывали своим подопытным. Так вот, автомобилисты, катающиеся иногда на велосипедах, всякий раз отличие замечали быстрее других драйверов. Первым для выполнения задания в среднем хватало меньше 10 секунд (9,3), тогда как вторым на это требовалось на секунду больше (10,7 секунды). Было опрошено более 2000 людей из Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании.

Компания Ford решила применить полученные знания в программе для обучения начинающих водителей Driving Skills for Life (Ford DSFL). Водители и велосипедисты, не очень-то уживающиеся на дороге вместе, в виртуальном пространстве обмениваются опытом аварий, где обе категории не соблюдали интересов друг друга.

Такие уроки помогают понять, что уважение на дорогах — не пустой звук. И это уже дало свои всходы: 78% участников курсов признались, что изменили отношение к другим участникам движения.

Школа Ford DSFL существует и в России: ее открыли в 2014 году, но под другим именем — «Академия безопасного движения Ford». За пять лет бесплатные тренинги прошли в 17 регионах 8000 человек. В США проект существует с 2003 года, а в странах Европы — с 2013-го. Так вот: за все это время на курсах обучились около 1 млн. водителей.

производители, производство, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, велосипед
25 марта 2019
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