Велосипедисты против автолюбителей: что поможет водителю в экстренной ситуации на дороге

Специалисты брали пару одинаковых фото, отличающихся лишь одной деталью — едва заметной, но играющей серьезную роль в дорожной картине, и показывали своим подопытным. Так вот, автомобилисты, катающиеся иногда на велосипедах, всякий раз отличие замечали быстрее других драйверов. Первым для выполнения задания в среднем хватало меньше 10 секунд (9,3), тогда как вторым на это требовалось на секунду больше (10,7 секунды). Было опрошено более 2000 людей из Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании.

Компания Ford решила применить полученные знания в программе для обучения начинающих водителей Driving Skills for Life (Ford DSFL). Водители и велосипедисты, не очень-то уживающиеся на дороге вместе, в виртуальном пространстве обмениваются опытом аварий, где обе категории не соблюдали интересов друг друга.