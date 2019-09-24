Велосипедистов и самокатчиков хотят лишать водительских «прав» за нарушения ПДД

Новую идею главе МВД Владимиру Колокольцеву подал депутат Государственно думы Виталий Милонов. По его мнению, число ДТП с участием велосипедов, самокатов, гироскутеров и моноподов в последнее время резко возросло.

На этом основании г-н Милонов предлагает изменить ПДД, параллельно ужесточив ответственность водителей транспорта, не требующего регистрации в ГИБДД.

Если автомобилист на самокате нарушил правила или оседлал велосипед в состоянии алкогольного опьянения, его, по мнению парламентария, следует лишить водительского удостоверения. В случае, когда «прав» у нарушителя пока еще нет, его следует карать отстранением «от возможности получения соответствующего удостоверения на длительный срок», приводит слова депутата РИА Новости.

По его словам, у пока МВД нет действенных рычагов влияния на нарушителей ПДД, передвигающихся на подобном транспорте. Для них в существующем законодательстве за нарушения ПДД предусмотрена лишь минимальная ответственность.

Напомним, что в последнее время ГИБДД озаботилась безопасностью пилотов двухколесных транспортных средств. В частности, инспекция разработала поправки к закону «О безопасности дорожного движения», предложив открывать категорию A по ступенчатой схеме. Управлять двухколесной техникой хотят разрешить тольок с 20 лет. При этом начинающему байкеру по первости придется кататься на мотоцикле с мотором не мощнее 47 л. с.