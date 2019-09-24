Велосипедистов и самокатчиков хотят лишать водительских «прав» за нарушения ПДД

Фото: zendrian.com
Депутаты Госдумы всегда найдут чем «порадовать» граждан. На этот раз в недрах нижней палаты российского Парламента родилось предложение лишать водителей «прав» за нарушение ПДД при езде на велосипеде или самокате.
Светлана Ермолаева

Новую идею главе МВД Владимиру Колокольцеву подал депутат Государственно думы Виталий Милонов. По его мнению, число ДТП с участием велосипедов, самокатов, гироскутеров и моноподов в последнее время резко возросло.

На этом основании г-н Милонов предлагает изменить ПДД, параллельно ужесточив ответственность водителей транспорта, не требующего регистрации в ГИБДД.

Если автомобилист на самокате нарушил правила или оседлал велосипед в состоянии алкогольного опьянения, его, по мнению парламентария, следует лишить водительского удостоверения. В случае, когда «прав» у нарушителя пока еще нет, его следует карать отстранением «от возможности получения соответствующего удостоверения на длительный срок», приводит слова депутата РИА Новости.

По его словам, у пока МВД нет действенных рычагов влияния на нарушителей ПДД, передвигающихся на подобном транспорте. Для них в существующем законодательстве за нарушения ПДД предусмотрена лишь минимальная ответственность.

Напомним, что в последнее время ГИБДД озаботилась безопасностью пилотов двухколесных транспортных средств. В частности, инспекция разработала поправки к закону «О безопасности дорожного движения», предложив открывать категорию A по ступенчатой схеме. Управлять двухколесной техникой хотят разрешить тольок с 20 лет. При этом начинающему байкеру по первости придется кататься на мотоцикле с мотором не мощнее 47 л. с.

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24 сентября 2019
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