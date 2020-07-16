Сколько льготных автокредитов выдало государство в этом году

С начала 2020 года льготными кредитами с привлечением государственных программ воспользовались больше 85 000 покупателей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Чаще всего россияне бралильготные кредиты на автомобили LADA, KIA, Hyundai и Renault: на них пришлись 90% всех машин, купленных по этой схеме.

Как уточнял портал «АвтоВзляд» ранее, с 1 июня 2020 года условия госпрограмм обновили. Сейчас под них попадают автомобили российской сборки с ценником до 1 500 000 рублей. Причем получить 10-процентную (25% — для жителей дальневосточного региона) льготу могут граждане, впервые регистрирующие машину на себя, а также люди, в чьей семье есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок, сотрудники медучреждений и те, кто сдает авто по Trade-in. Всего на госпрограммы из бюджета на 2020 год было выделено 17,5 млрд. рублей.