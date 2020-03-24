Минпромторг расширяет условия выдачи льготных автокредитов

Согласно изменениям, право на льготные кредиты получат граждане страны, в чьих семьях есть один несовершеннолетний ребенок. Напомним, что сейчас программа касается только тех, у кого имеется двое или более детей.

Кроме того, предложено выдавать заем на машины, собранные в России с ценником до 1 500 000 рублей. Сегодня список моделей ограничен планкой в ₽1 000 000. Последняя новация вызвана тем, что легковушки продолжают дорожать, и число моделей, участвующих в программах, сокращается день ото дня.

А еще министерство рекомендовало распространить обе программы и на электромобили. Соответствующие поправки ведомство представило на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, на сегодняшний день льготу в 10% предоставляют россиянам (25% — жителям Дальневосточного федерального округа), впервые регистрирующим на себя автомобиль, а также тем, у кого, повторимся, имеется двое или более детей. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», на программы в начале года государство выделило 5 млрд. рублей. Средств хватит на субсилирование покупки лишь 50 000 авто.