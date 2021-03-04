Госдума намерена пересадить пользователей каршеринга на российские автомобили

В заседании приняли участие представители каршеринговых компаний, Минэкономразвития, Минтранса и экспертного сообщества. На повестку дня вынесли вопрос необходимости разработки федерального закона, регулирующего рынок. Напомним, что эта тема безрезультатно поднималась властями уже несколько раз.

Ничем закончилось и очередное обсуждения нововведений — к общему знаменателю «заседатели» так и не пришли: Минэкономразвития и операторы проголосовали против проекта, в то время как эксперты и иные депутаты настаивали на его необходимости.

Последние подчеркнули, что сегодня есть несколько острых проблем — существующие нормативные правовые акты могут решить далеко не все спорные ситуации. Например, они не предусматривают обязательное страхование ответственности рисков и водителей: операторы сами решают, «защищать» себя и своих клиентов или нет.