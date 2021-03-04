Госдума намерена пересадить пользователей каршеринга на российские автомобили

В заседании приняли участие представители каршеринговых компаний, Минэкономразвития, Минтранса и экспертного сообщества. На повестку дня вынесли вопрос необходимости разработки федерального закона, регулирующего рынок. Напомним, что эта тема безрезультатно поднималась властями уже несколько раз.
Ничем закончилось и очередное обсуждения нововведений — к общему знаменателю «заседатели» так и не пришли: Минэкономразвития и операторы проголосовали против проекта, в то время как эксперты и иные депутаты настаивали на его необходимости.
Последние подчеркнули, что сегодня есть несколько острых проблем — существующие нормативные правовые акты могут решить далеко не все спорные ситуации. Например, они не предусматривают обязательное страхование ответственности рисков и водителей: операторы сами решают, «защищать» себя и своих клиентов или нет.
По мнению экспертов, следует также обратить особое внимание на четкую формулировку условий передачи автомобиля в краткосрочное пользование, чтобы исключить произвол каршеринговых компаний. Ведь случаи, когда со счета клиента списываются большие суммы денег за нарушения правил сервиса или повреждения машины, к которым он отношения не имеет — не редкость. А доказать свою невиновность в подобных ситуациях крайне сложно — нет федерального закона, взаимоотношения регулируются исключительно Гражданским кодексом.
Помимо прочего, на заседании обсуждался вопрос популяризации в сервисе отечественных автомобилей. По данным «Парламентской газеты», депутаты вынесли предложение разработать программу государственной поддержки операторов — по типу «Первого автомобиля» или «Семейного автомобиля». Это, по их мнению, могло бы не только поддержать российский автопром, но и способствовать активному развитию рынка каршеринга.
Впрочем, существующие программы льготного кредитования, как мы помним, позволяют приобретать на особых условиях не только «Лады» и УАЗики. Они распространяются и на иномарки стоимостью не более 1,5 млн рублей, сошедшие с конвейеров российских заводов. Что будет представлять собой предложение для рынка каршеринга — если его вообще разработают — пока непонятно.