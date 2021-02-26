Почему хром на кузове меняет цвет, и как этого избежать

Несмываемые разводы, пятна, зеленый или любой другой налет — все это современный бич хромированных деталей новых машин и мототехники. Сперва, владелец не обращает на это внимание. Но когда разводы и потемнения уже бросаются в глаза, в воздухе повисает немой вопрос: почему?

У данной проблемы есть несколько причин для возникновения. В нашем автомобильном мире развелось слишком много моек. И это, с одной стороны, хорошо: мойка автомобиля — необходимый пункт обслуживания при его эксплуатации. С другой — не все мойки на поверку оказываются чистыми на руку.

В погоне за прибыльностью своего предприятия, мойщики часто используют некачественные, и даже агрессивные моющие составы. В виду отсутствия какого-либо контроля, стараются слуги мыла и мочалки кто во что горазд. А в результате страдает и хром, и лакокрасочное покрытие автомобиля. Да что там автомобиля, нам не раз доводилось видеть анодированный алюминий на дорогущих мотоциклах, цвет которого, вместо радикально черного, напоминал цвет разлитого на асфальте бензина.

Но и не мыть машину также нельзя. Реагенты, которые повсеместно льют и рассыпают на дорогах в больших городах тоже ухудшают состояние хромированных декоративных элементов. За пару лет зеркальное напыление становится матовым даже там, где оно не подвержено физическому воздействию. Отдельное спасибо летящим из-под колес других автомобилей пыли и мелкого песка.