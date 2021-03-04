Купить ОСАГО стало сложно из-за проблем с новой системой техосмотра

— ЕАИСТО не позволяет ни проверить актуальность диагностических карт, ни оформить новые. А теперь без их верификации страховые компании не могут продать полисы ОСАГО. Многие операторы ТО даже не сумели войти в сервис, —цитирует АСН слова директора по развитию страхового бизнеса маркетплейса «Сравни.ру» Александра Крайника.

Сообщается, что опрошенные журналистами сотрудники страховых компаний подтверждают появление проблем в работе ЕАИСТО после 1-го марта. Дело в том, что законодательство требует от продавца полиса ОСАГО проверить наличие пройденного техосмотра у машины, на которую оформляется полис.

Сделать это необходимо как раз через ЕАИСТО. Когда она «висит», такая проверка невозможна и, соответственно, невозможна продажа страховки автовладельцу. Представители столкнувшихся с такой проблемой страховых компаний выступают за отмену обязательного наличия ТО при продаже полиса ОСАГО.

Российский союз автостраховщиков в этой связи оперативно разослал пресс-релиз, в котором признал, что «фиксирует некоторые задержки» с получением данных от ЕАИСТО. Однако уверил, что они на данный момент, якобы, не являются критическими для оформления полисов ОСАГО в штатном режиме.