Оборванцы из АМПП: как «шкурят» столичных водителей пешие инспекторы Моспаркинга

Просто стоять во время смены инспектору нельзя, присесть — тоже. Все передвижения отслеживает бдительный трекер в кармане. Рискованная обязанность пешего инспектора — открывать закрытые номера на автомобилях. Автомобилисты на такой маневр не редко реагируют крайне негативно, могут даже избить, жалуются в комментариях инспекторы, а защиты при этом у них нет никакой. Кстати, как утверждает один из этих «несчастных», после таких случаев пешего инспектора якобы увольняют, даже несмотря на то, что это не он, а его измутузили на рабочем месте.

Тут у нас снова возникает вопрос о том, зачем так уж держаться (не говоря уже о том, что идти в принципе) за рискованную для доровья работу, если ее условия такие жесткие, да и не так уж она и нравится? Или все-таки «синдром вахтера» — это призвание? А возможность наказать рублем такого же как ты гражданина или даже своего соседа, почувствовать свою власть, важнее «издержек на производстве»?

О том, что в сетевых «страданиях» инспекторов Моспаркинга о сложностях и несправедливостях отношения к ним есть некая доля лукавства, говорит и то, что не останавливает их от желания трудиться на благо парковочного фронта даже не самое лояльное отношение к ним со стороны их руководства. Многие высказывают недовольство стилем общения с подчиненными, но… терпят. Да и плюсов у «тяжелой» профессии, как выясняется, тоже не мало. График сутки — трое, наличие свободного времени, отсутствие необходимости 'работать головой….