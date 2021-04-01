Оборванцы из АМПП: как «шкурят» столичных водителей пешие инспекторы Моспаркинга

Обычный моцион пешего инспектора — от 10 до 25 пройденных километров в день. Оклад, согласно данным, опубликованным на сайте Моспаркинга, от 54 500 рублей после вычета налогов, бесплатная сезонная форма одежды, регулярное повышение квалификации за счет работодателя, система наставничества первые три месяца работы. Однако сами инспекторы, которых, как уже было сказано, все таки никто к этой работе не неволит, рассказывают об условиях своего труда в столь же ярких краска, но со знаком минус:
– Самая конченая работа, отношение руководства хамское, изношеную одежду не меняют, ходим как оборванцы. Нас заставляют приносить много штрафов и никого не волнует, что народ уже давно честно платит за парковки. Помимо этого в обязательном порядке заставляют фиксировать нарушения знака 3.27 («Остановка запрещена»), парковку на тротуарах и газонах которая вообще не входит в компетенцию АМПП — пишет на одном из интернет-ресурсов бывший сотрудник организации.
Также несколько разных инспекторов, опрошенных на других площадках, признают, что план по штрафам не просто существует, но он и довольно жесткий: минимум 25 штрафов за неоплаченную парковку в день! А не делаешь план — могут и уволить.
Просто стоять во время смены инспектору нельзя, присесть — тоже. Все передвижения отслеживает бдительный трекер в кармане. Рискованная обязанность пешего инспектора — открывать закрытые номера на автомобилях. Автомобилисты на такой маневр не редко реагируют крайне негативно, могут даже избить, жалуются в комментариях инспекторы, а защиты при этом у них нет никакой. Кстати, как утверждает один из этих «несчастных», после таких случаев пешего инспектора якобы увольняют, даже несмотря на то, что это не он, а его измутузили на рабочем месте.
Тут у нас снова возникает вопрос о том, зачем так уж держаться (не говоря уже о том, что идти в принципе) за рискованную для доровья работу, если ее условия такие жесткие, да и не так уж она и нравится? Или все-таки «синдром вахтера» — это призвание? А возможность наказать рублем такого же как ты гражданина или даже своего соседа, почувствовать свою власть, важнее «издержек на производстве»?
О том, что в сетевых «страданиях» инспекторов Моспаркинга о сложностях и несправедливостях отношения к ним есть некая доля лукавства, говорит и то, что не останавливает их от желания трудиться на благо парковочного фронта даже не самое лояльное отношение к ним со стороны их руководства. Многие высказывают недовольство стилем общения с подчиненными, но… терпят. Да и плюсов у «тяжелой» профессии, как выясняется, тоже не мало. График сутки — трое, наличие свободного времени, отсутствие необходимости 'работать головой….
Вот что рассказывает один из работников учреждения: «Ходи с планшетом, фотографируй машины — и все. Даже никакие кнопки на планшете нажимать не надо, он сам все делает, главное не забыть адреса менять и правильный угол делать при фотографии. Головой работать не надо, руками тоже, кирпичи таскать не надо». И правда — не пыльно выходит.
Особенно если усердно выполнять план по штрафам, которому, по признанию инспекторов, соответствовать становится все сложнее. Нарушители правил парковки, наученные горьким опытом, все реже и реже не оплачивают услугу от дорожного «объекта благоустройства», сетуют пешие инспекторы. Но, очевидно, выход не обмануть ожидания начальства у них все-таки находится. Возможно, как раз именно этой дьявольской ловкостью и смекалкой «униженных и оскорбленных» радетелей за порядок на паркинге можно объяснить растущее количество ошибочных штрафов, которые до сих пор из-за сложной, долгой и изнурительной системы оспаривания многим автомобилистам оказывается проще заплатить, чем месяцами воевать с городскими службами в суде.
Так что если вам кажется, что штраф за нарушение, которого вы не совершали выписан умышленно и не случайно, то скорее всего — вам не кажется. А если вам его не выписали вовсе, то знайте, что где-то, гонимый всеми ветрами, суровым начальством и автомобилистами Москвы, не у вашей, так у чьей-то другой машины притулился и плачет пеший инспектор Моспаркинга. Только почему-то жалости люди, избравшие такую профессию совсем не вызывают. Слишком уж дурно она пахнет. И, увы, не их трудовым потом. А в основном горечью людей, которые вместо необходимого лекарства ребенку вынуждены оплатить пятитысячный штраф, обоснованность которого еще под большим вопросом…