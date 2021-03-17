Россия превращается в зону тотальной платной парковки

Несколько лет назад, когда выходили новости о расширении зоны платной парковки на новые районы Москвы — по ощущениям, они читались как фронтовые сводки. Слишком свежи были воспоминания о митингах 2015 года, когда за два с половиной месяца жители столицы вышли на 15 уличных акций протеста. Тогда власти города четко дали понять, что «методов у вас против Кости Сапрыкина нет». Правительство РФ, по сути, просто отошло в сторону — все письма и подписные листы, отправленные горожанами в администрацию президента спустили в столичный Дептранс — ведомство, которое стало инициатором новой парковочной политики.
В 2016 году стало окончательно ясно, что портал в ад официально открыт и красная ленточка перерезана. То, что далее платные парковки начнут появляться везде, стало очевидно и вопрос стоял и стоит сейчас только таким образом — не если, а когда. При этом надо понимать, что отношение к борьбе с пробками эта карательно-фискальная мера имеет примерно такое же, как настойка подорожника к лечению рака.
На примере Москвы мы видим, что платная парковка для города — это как волшебная бутылка Чипполино, из которой сколько не выпей она якобы остается полной — прямо как наши парковки, которые уже 380 рублей в час, а местами и дороже, а их все больший дефицит. Который, разумеется, в ближайшее время «вынудит» в очередной раз повысить их стоимость.
Сегодня платные парковки пришли в Самару, а ранее — в Казань, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург и ряд других городов России. Это закономерность — модное столичное веяние и отличный способ пополнить бюджеты российских городов деньгами буквально из воздуха. Тут, кстати, прекрасен и факт того, что как деньги от транспортного налога в последнюю очередь идут у нас на строительство дорог, так и деньги от платных парковок тратятся совсем не на организацию новых стояночных мест. Что было бы логичным, ведь раз автовладельцев обязали оплачивать их дефицит, то почему бы на эти средства его не искоренять. Но нет.
Любопытный факт об особенностях платных парковок в Самаре. Местный Дептранс уже сообщил, что во избежании наплыва «чужих» автомобилей во дворы, жителям будет предложено установить в них шлагбаумы. Правда в отличие от Москвы, где правительство города готово участвовать в софинансировании их установки, у самарской мэрии, похоже, на этот аттракцион щедрости денег нет. Поэтому терпеть неудобство или оплачивать новацию горожанам придется из своего кармана.
Короче говоря, жителям Самары можно только посочувствовать. И предупредить. Не столкнувшись с массированным отпором со стороны автомобилистов (а этого пока в российских городах не было нигде. 5000 москвичей, вышедших в 2015-ом на Пушкинскую площадь от 4 млн. автомобилистов Москвы — процент небольшой), власти города не остановятся.
Уже совсем скоро не только Самара, но и прочие самые отдаленные уголки страны, вплоть до тех, что за полярным кругом, прочувствуют все прелести жизни, которые с 2012 года испытывают на себе автовладельцы столицы. Это знаки запрета остановки на улицах, где с вашего рождения спокойно стояли никому не мешающие авто родителей и соседей, труднодоступность парковки у социальных объектов — больниц, травмпунктов, моргов и кладбищ, аптек, банков, магазинов и пр. Улицы начнут патрулировать парконы, а со временем, наверняка и пешие инспекторы или «Помощники Самары», Мурманска, Верхней Пышмы, которые будут слать вам «письма счастья» со штрафами.
Парковки, которые своей нынешней стоимостью от 45 до 65 рублей не кажутся совсем уж недоступными (хотя вряд ли, учитывая средний уровень зарплат по стране), будут дорожать снова и снова. Поскольку в этом и есть основной смысл новой транспортной политики — сделать само владение автомобилем недоступным для рядовых граждан. И вместо привычного комфорта личного авто пересадить их на велосипед и автобус.
На вашей улице мало автобусов или они ходят раз в час? Когда наступит прекрасный мир урбанистического будущего, эта проблема будет искоренена, поверьте. Да именно так. Удобный автобус когда -то потом, а платить втридорога за место на асфальте или пересаживаться на трамвай — прямо сейчас. Дороги и парковки скоро будут доступны только для богатых. А вы правда думали, что это борьба с пробками?