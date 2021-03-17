Россия превращается в зону тотальной платной парковки

Несколько лет назад, когда выходили новости о расширении зоны платной парковки на новые районы Москвы — по ощущениям, они читались как фронтовые сводки. Слишком свежи были воспоминания о митингах 2015 года, когда за два с половиной месяца жители столицы вышли на 15 уличных акций протеста. Тогда власти города четко дали понять, что «методов у вас против Кости Сапрыкина нет». Правительство РФ, по сути, просто отошло в сторону — все письма и подписные листы, отправленные горожанами в администрацию президента спустили в столичный Дептранс — ведомство, которое стало инициатором новой парковочной политики.

В 2016 году стало окончательно ясно, что портал в ад официально открыт и красная ленточка перерезана. То, что далее платные парковки начнут появляться везде, стало очевидно и вопрос стоял и стоит сейчас только таким образом — не если, а когда. При этом надо понимать, что отношение к борьбе с пробками эта карательно-фискальная мера имеет примерно такое же, как настойка подорожника к лечению рака.

На примере Москвы мы видим, что платная парковка для города — это как волшебная бутылка Чипполино, из которой сколько не выпей она якобы остается полной — прямо как наши парковки, которые уже 380 рублей в час, а местами и дороже, а их все больший дефицит. Который, разумеется, в ближайшее время «вынудит» в очередной раз повысить их стоимость.