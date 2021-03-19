Граждане начинают активно препятствовать деятельности эвакуаторщиков из ГКУ АМПП

О том, что на Севастопольском проспекте, 24 около «Центра планирования семьи» автоэвакуация проходит буквально стахановскими темпами на протяжении нескольких лет жалуются участники сообщества «Синие ведерки». Комментировал ситуацию и вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, отметивший, что на прилегающих улицах к центру организовано порядка 150 мест: на участке Севастопольского проспекта (от Нахимовского проспекта до Зюзинской ул.) и участке Зюзинской ул. (вблизи центра). К тому же, подчекнул тогда глава столичного Дептранса, «на территории больницы также есть парковочные места, по нашей информации более 100 парковочных мест».

Тем не менее, несмотря на, казалось бы, не самую худшую по Москве парковочную доступность медицинского учреждения, нарушители правил парковки там обнаруживаются ежедневно, а сами эвакуации у центра приобрели скандальную известность, благодаря постам его пациенток, основную часть которых составляют беременные женщины.

– Это же можно и до выкидыша довести! Я там семь лет назад глубоко беременная делала не самый приятный анализ: амниоцентез. Утром приехала, припарковалась, а часа в 4 дня тебя, не в самом бодром состоянии, вышла. Представляю, что могло бы быть, как можно перенервничать, когда выходишь после этой процедуры, а машины в оставленном месте нет, — прокомментировала ситуацию одна из бывших пациенток Центра на странице сообщества «Синие ведерки».