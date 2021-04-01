ОСАГО для «Жилищника»: коммунальщики должны страховать ответственность за побитые ими машины

Рабочая группа ОНФ «Защита прав автомобилистов» провела опрос среди 826 автомобилистов и выяснила, что 78% респондентов хотели бы, чтобы ОСАГО было гибким и настраиваемым, а при формировании полиса присутствовали дополнительные опции, которыми автомобилист сможет воспользоваться по своему желанию. Другой аналогичный опрос, в котором приняли участие 876 респондентов, показал, что 52% автовладельцев хотели бы получить через ОСАГО возможности страхования именно своего имущества, жизни и здоровья.
В том числе это желание обусловлено тем, что в прошедшем зимнем сезоне автовладельцы в ряде регионов страны жаловались в соцсетях на причинение вреда автомобилям из-за недостатков в работе городских коммунальных и дорожно-строительных служб, халатная работа которых является причиной чудовищного состояния дорог, наличия ям на дорожном покрытии, а также повреждений авто либо прямо во время выполнения работ, либо косвенно из-за бездействия — неубранный снег, упавший мусор, сорвавшиеся с крыш сосульки и наледь, упавшие деревья, за которыми не проводился должный уход.
Вместо долгого и не всегда успешного хождения по судам, людям нужно дать возможность минимизировать риски и временные затраты, считают эксперты ОНФ. Тем более, что индивидуальные тарифы, согласно все тем же опросам общественников, поддерживают 72% страхователей, а 88% из них считают, что этому финансово доступному продукту нужна большая гибкость.
– Между доступным ОСАГО (около 40 млн. полисов) и КАСКО (около 3 млн. полисов) слишком большая пропасть в плане потребностей и решения, — считает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. — А между тем людям нужна и некая золотая середина — полис с допопциями, который будет им доступен по средствам. «Жилищник» и другие управляющие компании практически никогда не несут ответственность перед третьими лицами. Они не закладывают в бюджет страхование ответственности на случай инцидентов с автомобилистами…
Между тем, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА) за 2020 год, из-за ущерба автомобилям вследствие ненадлежащего содержания улично-дорожной сети и придомовых территорий было зарегистрировано 15 765 обращений по КАСКО, из-за некачественной уборки снега, падения строительного мусора и наледи с крыш зданий, падения деревьев на автомобили — 1659 обращений.
– Если у вас нет КАСКО (а такой полис в стране имеют всего около 7% автомобилистов) придется обращаться в суд. И оплата ремонта авто, услуг юриста, оценщика происходит за свой счет с надеждой на возмещение средств где-то примерно через год, — рассказал «АвтоВзгляду» координатор рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — После установления виновника — собственника объекта или территории, на которой произошло повреждение автомобиля, автовладелец должен иметь возможность обратиться в свою страховую компанию, в которой был приобретен полис ОСАГО, за возмещением нанесенного транспортному средству ущерба, а страховщик своими силами и ресурсами, которых у него объективно гораздо больше, чем у простого гражданина, может взыскать эти денежные средства и сопутствующие расходы с виновника в судебном или досудебном порядке…
Эту идею поддерживает и депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов:
– Мы внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который позволит использовать уже отлаженный и исправный механизм возмещения вреда для более широкого спектра инцидентов, который также поможет снизить нагрузку и на судебную систему, — считает парламентарий.
Однако у страховщиков это предложение вызвало ряд сомнений. По их данным, дополнительными возможностями «автогражданки» пользуется меньшинство страхователей. По мнению заместителя директора РСА Сергея Ефремова логичнее, если сами управляющие компании и владельцы дорог будут страховать свою ответственность перед третьими лицами, так как именно в ходе их деятельности наносится ущерб имуществу граждан.
Но кто заставит управляющие компании это делать? Эксперты ОНФ готовят предложения в Центробанк и Министерство строительства РФ, но уже очевидно, что возвращаться к этой теме придется еще не раз. А людям, которые пострадали от деятельности нерадивых дорожников и коммунальщиков остается только терпеть и ждать, когда чиновники обратят внимание на существующую и оставляющую их, по сути, наедине со своей бедой и неповоротливой судебной системой, проблему. Тем не менее, хорошие новости о перспективах ОСАГО тоже есть.
Руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрей Крупнов обратил внимание на то, что с развитием цифровизации страхование становится все более понятным и прозрачным: меняются методики расчета риска, становится популярной подписка на отдельные страховые продукты, аналогичная подпискам на электронные сервисы, когда страхователь не оформляет полис на год, а подписывается на конкретный страховой продукт, оплачивая ежемесячно страховые взносы удобным для себя способом. Поэтому появления в ОСАГО добровольных стандартных опций, которыми страхователь-автомобилист сможет выбрать по своему желанию, дело времени.