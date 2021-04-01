ОСАГО для «Жилищника»: коммунальщики должны страховать ответственность за побитые ими машины

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Казалось бы, реформа ОСАГО вывела автомобилистов из эпохи средневековья. По итогам прошедших девяти месяцев цена на полис для большинства страхователей не только не выросла, но даже снизилась из-за конкуренции между страховыми компаниями. Конфликтность страхового взаимодействия по ОСАГО находится на исторически минимальных значениях. Так что тут еще хотеть? Оказывается, как выяснил портал «АвтоВзгляд», есть что.

Рабочая группа ОНФ «Защита прав автомобилистов» провела опрос среди 826 автомобилистов и выяснила, что 78% респондентов хотели бы, чтобы ОСАГО было гибким и настраиваемым, а при формировании полиса присутствовали дополнительные опции, которыми автомобилист сможет воспользоваться по своему желанию. Другой аналогичный опрос, в котором приняли участие 876 респондентов, показал, что 52% автовладельцев хотели бы получить через ОСАГО возможности страхования именно своего имущества, жизни и здоровья.

В том числе это желание обусловлено тем, что в прошедшем зимнем сезоне автовладельцы в ряде регионов страны жаловались в соцсетях на причинение вреда автомобилям из-за недостатков в работе городских коммунальных и дорожно-строительных служб, халатная работа которых является причиной чудовищного состояния дорог, наличия ям на дорожном покрытии, а также повреждений авто либо прямо во время выполнения работ, либо косвенно из-за бездействия — неубранный снег, упавший мусор, сорвавшиеся с крыш сосульки и наледь, упавшие деревья, за которыми не проводился должный уход.

Вместо долгого и не всегда успешного хождения по судам, людям нужно дать возможность минимизировать риски и временные затраты, считают эксперты ОНФ. Тем более, что индивидуальные тарифы, согласно все тем же опросам общественников, поддерживают 72% страхователей, а 88% из них считают, что этому финансово доступному продукту нужна большая гибкость.

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– Между доступным ОСАГО (около 40 млн. полисов) и КАСКО (около 3 млн. полисов) слишком большая пропасть в плане потребностей и решения, — считает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. — А между тем людям нужна и некая золотая середина — полис с допопциями, который будет им доступен по средствам. «Жилищник» и другие управляющие компании практически никогда не несут ответственность перед третьими лицами. Они не закладывают в бюджет страхование ответственности на случай инцидентов с автомобилистами…

Между тем, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА) за 2020 год, из-за ущерба автомобилям вследствие ненадлежащего содержания улично-дорожной сети и придомовых территорий было зарегистрировано 15 765 обращений по КАСКО, из-за некачественной уборки снега, падения строительного мусора и наледи с крыш зданий, падения деревьев на автомобили — 1659 обращений.

– Если у вас нет КАСКО (а такой полис в стране имеют всего около 7% автомобилистов) придется обращаться в суд. И оплата ремонта авто, услуг юриста, оценщика происходит за свой счет с надеждой на возмещение средств где-то примерно через год, — рассказал «АвтоВзгляду» координатор рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — После установления виновника — собственника объекта или территории, на которой произошло повреждение автомобиля, автовладелец должен иметь возможность обратиться в свою страховую компанию, в которой был приобретен полис ОСАГО, за возмещением нанесенного транспортному средству ущерба, а страховщик своими силами и ресурсами, которых у него объективно гораздо больше, чем у простого гражданина, может взыскать эти денежные средства и сопутствующие расходы с виновника в судебном или досудебном порядке…

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Эту идею поддерживает и депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов:

– Мы внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который позволит использовать уже отлаженный и исправный механизм возмещения вреда для более широкого спектра инцидентов, который также поможет снизить нагрузку и на судебную систему, — считает парламентарий.

Однако у страховщиков это предложение вызвало ряд сомнений. По их данным, дополнительными возможностями «автогражданки» пользуется меньшинство страхователей. По мнению заместителя директора РСА Сергея Ефремова логичнее, если сами управляющие компании и владельцы дорог будут страховать свою ответственность перед третьими лицами, так как именно в ходе их деятельности наносится ущерб имуществу граждан.

Но кто заставит управляющие компании это делать? Эксперты ОНФ готовят предложения в Центробанк и Министерство строительства РФ, но уже очевидно, что возвращаться к этой теме придется еще не раз. А людям, которые пострадали от деятельности нерадивых дорожников и коммунальщиков остается только терпеть и ждать, когда чиновники обратят внимание на существующую и оставляющую их, по сути, наедине со своей бедой и неповоротливой судебной системой, проблему. Тем не менее, хорошие новости о перспективах ОСАГО тоже есть.

Руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрей Крупнов обратил внимание на то, что с развитием цифровизации страхование становится все более понятным и прозрачным: меняются методики расчета риска, становится популярной подписка на отдельные страховые продукты, аналогичная подпискам на электронные сервисы, когда страхователь не оформляет полис на год, а подписывается на конкретный страховой продукт, оплачивая ежемесячно страховые взносы удобным для себя способом. Поэтому появления в ОСАГО добровольных стандартных опций, которыми страхователь-автомобилист сможет выбрать по своему желанию, дело времени.

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1 апреля 2021
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