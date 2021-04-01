ОСАГО для «Жилищника»: коммунальщики должны страховать ответственность за побитые ими машины

Рабочая группа ОНФ «Защита прав автомобилистов» провела опрос среди 826 автомобилистов и выяснила, что 78% респондентов хотели бы, чтобы ОСАГО было гибким и настраиваемым, а при формировании полиса присутствовали дополнительные опции, которыми автомобилист сможет воспользоваться по своему желанию. Другой аналогичный опрос, в котором приняли участие 876 респондентов, показал, что 52% автовладельцев хотели бы получить через ОСАГО возможности страхования именно своего имущества, жизни и здоровья.

В том числе это желание обусловлено тем, что в прошедшем зимнем сезоне автовладельцы в ряде регионов страны жаловались в соцсетях на причинение вреда автомобилям из-за недостатков в работе городских коммунальных и дорожно-строительных служб, халатная работа которых является причиной чудовищного состояния дорог, наличия ям на дорожном покрытии, а также повреждений авто либо прямо во время выполнения работ, либо косвенно из-за бездействия — неубранный снег, упавший мусор, сорвавшиеся с крыш сосульки и наледь, упавшие деревья, за которыми не проводился должный уход.

Вместо долгого и не всегда успешного хождения по судам, людям нужно дать возможность минимизировать риски и временные затраты, считают эксперты ОНФ. Тем более, что индивидуальные тарифы, согласно все тем же опросам общественников, поддерживают 72% страхователей, а 88% из них считают, что этому финансово доступному продукту нужна большая гибкость.