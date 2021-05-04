Как штрафуют за клумбы из старых покрышек на дачном участке

Пожалуй, каждый из нас встречал во дворах и на улицах как сельских поселений, так и в городах, старые автомобильные покрышки, приспособленные рачительными хозяевами для выполнения полезных функций. И самое распространенное применение изношенных колес — выполнение роли невысокой оградки или клумбы. Набитое землей колесо отлично справляется с функции небольшого цветника.

А автор этих строк наблюдал однажды, как гражданин соорудил из сотен и тысяч старых покрышек целый забор высотой метра полтора вокруг собственного земельного участка. Он складывал их как кирпичи, скреплял кусочками проволоки и засыпал песком…

На самом деле, абсолютно все, кто тем или иным образом приспосабливает старую автомобильную резину для хозяйственных нужд на личном клочке земли, с точки зрения отечественного закона — нарушители, и буквально «ходят под статьей» КоАП РФ.

Оказывается, что по ГОСТ 12.1.007—76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» и ФККО, введенный в действие приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, автомобильные шины отнесены к отходам IV класса опасности.