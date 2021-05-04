Как штрафуют за клумбы из старых покрышек на дачном участке

Пожалуй, каждый из нас встречал во дворах и на улицах как сельских поселений, так и в городах, старые автомобильные покрышки, приспособленные рачительными хозяевами для выполнения полезных функций. И самое распространенное применение изношенных колес — выполнение роли невысокой оградки или клумбы. Набитое землей колесо отлично справляется с функции небольшого цветника.
А автор этих строк наблюдал однажды, как гражданин соорудил из сотен и тысяч старых покрышек целый забор высотой метра полтора вокруг собственного земельного участка. Он складывал их как кирпичи, скреплял кусочками проволоки и засыпал песком…
На самом деле, абсолютно все, кто тем или иным образом приспосабливает старую автомобильную резину для хозяйственных нужд на личном клочке земли, с точки зрения отечественного закона — нарушители, и буквально «ходят под статьей» КоАП РФ.
Оказывается, что по ГОСТ 12.1.007—76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» и ФККО, введенный в действие приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, автомобильные шины отнесены к отходам IV класса опасности.
То есть к тем, что разлагаются в течении трех лет. Для справки, к тому же классу, что и резина, отнесены еще и древесная кора (получающаяся при лесопереработке), и детские «памперсы». Это к вопросу адекватности «специалистов», занимающихся в нашей стране природоохраной: ведь кора действительно сгнивает года за три, а подгузники не разлагаются чуть ли не тысячелетиями.
Как бы то ни было, а отходы IV класса (в том числе и наши колеса) гражданам запрещается утилизировать самостоятельно. Их следует сдавать в специализированные пункты приема для переработки. Закапывание старых покрышек в землю, пусть и на собственном участке с прозрачными «народнохозяйственными» целями, правильной утилизацией с точки зрения закона назвать сложно.
А поэтому, согласно ч. 1 ст. 8.2 КоАП, для гражданина-дачника, допустившего такое вопиющее нарушение природоохранного законодательства, предусмотрен штраф в 1000—2000 рублей. За повторный проступок (если не выкопал колеса из собственной земли в течение года) — уже 2000—3000 рублей взыскания. Достаточно инспектору Роспотребнадзора узреть сквозь забор вокруг чьих-то «шести соток» вкопанные в землю покрышки и все — можно оформлять постановление о штрафе на собственника земельного участка!