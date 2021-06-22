Российские автовладельцы смогут заправлять машины топливом, не выходя из дома

Столь уникальный для страны сервис запускает компания Pump, специализирующаяся на доставке горючки. При оформлении подписки на топливо в автомобиль устанавливается специальное оборудование, включающие блок открытия лючка бензобака и систему мониторинга уровня горючки. Когда он опускается ниже ½, соответствующее оповещение поступает заправщику. А тот, зная, где автомобиль обычно стоит дольше всего (спасибо GPS и «умным» алгоритмам программы), подъезжает на место и наполняет бак.

При этом от автовладельца не требуется совершенно ничего — разве что определенная сумма на банковской карте. К слову, о суммах. Пользователь вносит единовременный платеж в размере 4900 рублей за установку оборудования, а далее — отдает ежемесячно по 200 целковых. Ну и, разумеется, каждый раз оплачивает горючку. На выбор предлагается три подписки: бензин АИ-95 и АИ-100, а также дизель.

Пока сервис доступен только в трех городах — Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. И то не везде, а лишь в тех зонах, где работает доставка. Узнать, какие именно районы подпадают под программу и прочие подробности, можно в мобильном приложении сервиса.