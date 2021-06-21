Приказано выжить: сравнительный тест Toyota Land Cruiser Prado и Kia Mohave

С новым Kia Mohave корейцы слишком заморачиваться не стали. Раму, габариты и двигатель оставили как есть. А вот внешность изменили сильно. «Лицо» у «Мохава» теперь серьезное и брутальное, как увесистая кувалда. Однако старый кузов выдают задние крылья с характерной формой окон. Тем не менее, внешне машина однозначно стала лучше, и теперь точно будет привлекать больше внимания.
Toyota Land Cruiser Prado — хорошо знакомая вещь в себе, которая в 2020 году пережила третий по счету рестайлинг. Здесь сразу бросается в глаза крупная решетка радиатора с пятью широкими вертикальными ламелями, огромные воздухозаборники в переднем бампере и небольшие свесы кузова.
Во внешности трудно расставить приоритеты, потому как вкус у каждого свой. Поэтому поставим между оппонентами знак равенства, с небольшим перевесом в пользу «Крузака», который быстрее пропускают в потоке, как только его «морда» безошибочно угадывается в зеркалах заднего вида.
Пришло время заглянуть в салон. А он у обновленного «Мохава» абсолютно новый. От прежней невнятной архитектуры не осталось и следа. Отныне внутренний мир выглядит дорого и современно. Появилась цифровая «приборка», а в центре разместили 12,3-дюймовый экран мультимедиа. На него выведено много функционала, но при этом корейцы не забыли и о привычных кнопках, которые расположили ниже. Разумеется, присутствует тут и беспроводная зарядка для смартфона.
Кресла обтянули кожей Nappa, а на дверях и передней панели видна неплохая имитация деревянного шпона. Конечно же, это пластик, но выглядит достойно. В такой салон уже хочется садиться, причем, сидеть внутри долго и трогать его руками даже несмотря на обилие рояльного лака, который быстро пачкается.
Салон «крузака» на фоне «Мохава» смотрится пресновато и старомодно. Кожа кресел более грубая, пластики жесткие, а архитектура передней панели классическая, без намека на рок-н-ролл. Это выражается в том, что «приборка» у «японца» аналоговая, а на центральной консоли видна россыпь традиционных «крутилок» и кнопок. Возможно, людям старшего поколения, а они и покупают такие машины, подобный классический подход даже понравится. Ведь не надо постоянно тыкать в новомодный сенсорный экран пальцами и искать нужное меню.
Тем не менее, после «Мохава» от салона Prado есть некое разочарование. Хочется, чтобы у «японца» тоже был продвинутый функционал мультимедиа с интересной графикой, но подобных технических решений, как софтовых, так и «железных», похоже, придется ждать до появления нового поколения модели.
Хватит слов, пора в путь! Сажусь в Mohave, нажимаю газ, и машина буквально летит вперед. Шестицилиндровый наддувный «дизель» объемом три литра и мощностью 249 сил оказался неожиданно бодрым. Тяжелый внедорожник, приседая на заднюю ось, набирает ход в любом режиме движения. Хоть в «Эко», хоть в «Спорте».
Кстати, «Мохав» очень адекватно рулиться, чего я абсолютно не ждал от рамного «проходимца». Да, он немного кренится и раскачивается, но ловить многотонную махину не нужно. Автомобиль предсказуем, даже если заложить вираж круче. А вот с подвеской не все так гладко. Машина передает на кузов много ненужной дорожной мелочи: мелкие стыки, ямки и снятый слой асфальта. Но очень порадовали водительские ассистенты, начиная от проекции на лобовое стекло и заканчивая автопилотом второго уровня.
Под капотом Land Cruiser Prado спрятан 200-сильный 2,8-литровый «дизель». С ним машина более нетороплива, чем Mohave. А если включить экорежим, то и вовсе вальяжна. Впрочем, если надо, «японец» охотно показывает характер, ведь максимальный момент в 500 Н. м. доступен уже с 1600 об/мин. С обгонами на трассе не возникает никаких проблем. А что касается плавности хода, то лично у меня к этому никогда претензий не возникало. Машина как большой корабль покачивается на дорожных волнах, не досаждая жесткостью или какими-либо вибрациями.
На бездорожье «Крузак» подтверждает свой высокий класс. Отличные параметры геометрической проходимости и просто огромные ходы подвесок позволяют лишний раз не трогать «бездорожный» арсенал. Машина и так без проблем проползает через грязь и переваливает крутые овраги.
А вот Kia Mohave хочется пощадить. Острые неровности рамник проходит с неприятным тремором неподрессоренных масс, а на крупных ямах уже чувствую довольно сильные удары. Видно, что ходовую часть настраивали под асфальт.
В заключение хочу сравнить наших героев с точки зрения «прайса». Ведь именно этот фактор чаще всего становится решающим в выборе. Дизельный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в версии «Элеганс Плюс» стоит 4 536 000 рублей. Kia Mohave в топовом оснащении Premium обойдется в 4 179 900 рублей.
«Крузак» — король бездорожья, у него отличная плавность хода на асфальте и имидж неубиваемого автомобиля. К тому же он очень медленно теряет в цене. Ему бы еще салон, такой как у «Мохава» и вот тогда цены машине не было.
Ну а Mohave подойдет большой семье, которая регулярно выезжает на пикники. «Кореец» обеспечит очень достойный уровень и водительского, и пассажирского комфорта, при этом, не спасует перед раскисшей грунтовкой. Ну и по оснащению корейские машины традиционно дают фору большинству оппонентов.