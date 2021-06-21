Приказано выжить: сравнительный тест Toyota Land Cruiser Prado и Kia Mohave

Хватит слов, пора в путь! Сажусь в Mohave, нажимаю газ, и машина буквально летит вперед. Шестицилиндровый наддувный «дизель» объемом три литра и мощностью 249 сил оказался неожиданно бодрым. Тяжелый внедорожник, приседая на заднюю ось, набирает ход в любом режиме движения. Хоть в «Эко», хоть в «Спорте».

Кстати, «Мохав» очень адекватно рулиться, чего я абсолютно не ждал от рамного «проходимца». Да, он немного кренится и раскачивается, но ловить многотонную махину не нужно. Автомобиль предсказуем, даже если заложить вираж круче. А вот с подвеской не все так гладко. Машина передает на кузов много ненужной дорожной мелочи: мелкие стыки, ямки и снятый слой асфальта. Но очень порадовали водительские ассистенты, начиная от проекции на лобовое стекло и заканчивая автопилотом второго уровня.

Под капотом Land Cruiser Prado спрятан 200-сильный 2,8-литровый «дизель». С ним машина более нетороплива, чем Mohave. А если включить экорежим, то и вовсе вальяжна. Впрочем, если надо, «японец» охотно показывает характер, ведь максимальный момент в 500 Н. м. доступен уже с 1600 об/мин. С обгонами на трассе не возникает никаких проблем. А что касается плавности хода, то лично у меня к этому никогда претензий не возникало. Машина как большой корабль покачивается на дорожных волнах, не досаждая жесткостью или какими-либо вибрациями.