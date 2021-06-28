Куда чаще всего ездят россияне, прячась от аномальной жары

С наступлением жары в Москве и Санкт-Петербурге ощутимо возросла популярность городских пляжей. Так, по данным специалистов «Ситимобил» и «Самокат», в период с 19 по 23 июня число поездок к водоемам в Белокаменной увеличилось на 157%, а в граде Петра — на 166%. Это если сравнивать с предыдущими выходными днями — 12—16 июня. Кроме того, жители двух столиц стали чаще брать машины в краткосрочную аренду: спрос на каршеринг вырос на 17% и 5% соответственно.

Но вернемся к такси — большинство москвичей заказывают автомобили с «шашечками» до открытого бассейна «Чайка» и Речного вокзала. На эти две локации приходится 79% от общего числа поездок с конечной точкой у того или иного пляжа. Петербуржцы же предпочитают проводить время на Крестовом Острове и в Охта Парке.

Опрос также показал, что порядка 15% россиян передвигается летом исключительно на такси. При этом для 52% респондентов наличие хотя бы самой примитивной климатической установки в автомобиле обязательно.

Что же до отпусков в целом, то 42% опрошенных планируют этим летом отдыхать на природе, еще 20% — готовы потратиться на поездку в Сочи, Крым и другие отечественные курорты. Оставшиеся 38% верят в лучшее, надеясь на то, что границы с «настоящим», заграничным морем вот-вот откроются, а пока продолжают работать.