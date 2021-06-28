Привет из будущего: видео тест-драйв новейшего кроссовера Hyundai Tucson

Нельзя сказать, что Hyundai Tucson третьего поколения пользовался в России ажиотажным спросом — куда охотнее наши сограждане покупали иных представителей сего сегмента — однако он все же входил в тройку самых популярных моделей бренда.

Можно с уверенностью предположить, что смена генерации, если и не улучшит положение дел, то хотя бы точно не испортит. Ведь у новой модели есть все необходимое для того, чтобы отчаянно бороться за сердца и кошельки потребителей, начиная от броского внешнего вида, заканчивая длинным списком опций.

Кстати, именно на Tucson в Hyundai делают ставку, подчеркивая, что это — будущее марки. Причем не где-то там, в Корее, а у нас, в России.