Привет из будущего: видео тест-драйв новейшего кроссовера Hyundai Tucson

Нельзя сказать, что Hyundai Tucson третьего поколения пользовался в России ажиотажным спросом — куда охотнее наши сограждане покупали иных представителей сего сегмента — однако он все же входил в тройку самых популярных моделей бренда.
Можно с уверенностью предположить, что смена генерации, если и не улучшит положение дел, то хотя бы точно не испортит. Ведь у новой модели есть все необходимое для того, чтобы отчаянно бороться за сердца и кошельки потребителей, начиная от броского внешнего вида, заканчивая длинным списком опций.
Кстати, именно на Tucson в Hyundai делают ставку, подчеркивая, что это — будущее марки. Причем не где-то там, в Корее, а у нас, в России.
Новый Hyundai Tucson, в основе которого лежит модульная платформа N3, существует в двух вариантах длины кузова. Короткая версия к нам не приедет: ее, по мнению представителей марки, российский покупатель по достоинству не оценит. Пока машины поставляются из Кореи, однако в скором времени импорт прекратится — начнутся продажи автомобилей калининградской сборки.
На выбор предлагается три модификации с двумя бензиновыми (на 150 и 190 л. с.) и одним дизельным мотором (186 сил) семейства Smartstream. Младшему движку аккомпанируют шестиступенчатые коробки передач — и здесь примечательно, что корейцы таки оставили в линейке «механику». Старшие же работают в паре с восьмидиапазонной АКП.
Как уже было сказано, стартовый прайс нового Hyundai Tucson — 1 870 000 рублей. Если сравнивать со стоимостью предшественника, то ценник «потяжелел» более чем на 100 000 целковых. Но насколько это повышение оправдано? Чего ждать покупателю, который сделает выбор в пользу сменившего поколение «корейца»? На эти и другие вопросы отвечаем в видеообзоре.