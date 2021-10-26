Зачем опытные автовладельцы заливают «дизельное» моторное масло в бензиновый двигатель

Известно, что моторные масла для дизельных и бензиновых агрегатов различаются по своему составу, что, собственно, логично. И сейчас речь пойдет о малоизвестном аспекте применения специализированных масел. Для начала следует напомнить, что дизтопливо, особенно в России, отличается от бензина еще и повышенным содержанием серы.
С одной стороны, она улучшает смазывающую способность солярки, что полезно для работы топливной аппаратуры автомобиля. А с другой стороны, сера, сгорая в моторе вместе с дизтопливом, окисляется, вступает в реакцию с водяным паром, который также является одним из продуктов горения углеводородов, и превращается в кислоту. Последняя, в конечном счете, попадает в моторное масло. Какими проблемами грозит деталям двигателя присутствие сильной кислоты в смазке объяснять, полагаем, не нужно.
Чтобы избежать такого развития событий, в «дизельный» лубрикант добавляют повышенное количество щелочных присадок. Они призваны нейтрализовать образующуюся кислоту. Кроме того, в процессе работы дизельного двигателя образуется повышенное количество сажи. Она может оседать на поверхностях камеры сгорания. А попав в масло, создавать отложения и на прочих поверхностях внутри мотора. Во избежание этого, «дизельную» смазку снабжают увеличенной дозой присадок, повышающих ее моющие свойства.
Но повышенное количество присадок вышеупомянутых типов в масле имеет свои минусы. При длительной езде с оборотами мотора свыше 4000 в минуту, такая смазка начинает «гореть» с образованием лакообразных отложений на внутренних поверхностях силового агрегата. Причина — повышенная зольность смазки, то есть большое количество минеральных веществ, содержащихся в ней (присадок). Для дизельного двигателя режимы эксплуатации на высоких оборотах крайне редки и ничего страшного с маслом не происходит. А в бензиновых моторах, при раскрутке водителем движка «до отсечки», обороты подскакивают до 5500—6500 в минуту.
Все эти факты приводят нас к следующему выводу: «дизельное» масло можно время от времени заливать в бензиновый мотор и эксплуатировать с ним силовой агрегат до следующей смены смазки. Это полезно делать для того, чтобы, воспользовавшись повышенными моющими и щелочными свойствами «дизельного» лубриканта, прочистить систему смазки бензинового мотора. Что здорово продлит срок его беспроблемной эксплуатации.
При этом, разумеется, следует придерживаться спокойного стиля езды, без раскруток силового агрегата до максимальных оборотов. Если уж совсем невмоготу без «гонок» по дорогам общего пользования, можно сменить «дизельное» масло на штатное «бензиновое» за несколько тысяч километров пробега до завершения обычного интервала замены.