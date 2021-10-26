Зачем опытные автовладельцы заливают «дизельное» моторное масло в бензиновый двигатель

Известно, что моторные масла для дизельных и бензиновых агрегатов различаются по своему составу, что, собственно, логично. И сейчас речь пойдет о малоизвестном аспекте применения специализированных масел. Для начала следует напомнить, что дизтопливо, особенно в России, отличается от бензина еще и повышенным содержанием серы.

С одной стороны, она улучшает смазывающую способность солярки, что полезно для работы топливной аппаратуры автомобиля. А с другой стороны, сера, сгорая в моторе вместе с дизтопливом, окисляется, вступает в реакцию с водяным паром, который также является одним из продуктов горения углеводородов, и превращается в кислоту. Последняя, в конечном счете, попадает в моторное масло. Какими проблемами грозит деталям двигателя присутствие сильной кислоты в смазке объяснять, полагаем, не нужно.

Чтобы избежать такого развития событий, в «дизельный» лубрикант добавляют повышенное количество щелочных присадок. Они призваны нейтрализовать образующуюся кислоту. Кроме того, в процессе работы дизельного двигателя образуется повышенное количество сажи. Она может оседать на поверхностях камеры сгорания. А попав в масло, создавать отложения и на прочих поверхностях внутри мотора. Во избежание этого, «дизельную» смазку снабжают увеличенной дозой присадок, повышающих ее моющие свойства.