Дороже, но дешевле: АВТОВАЗ запретил дилерам продавать машины без «допов»

В качестве примера приведем содержимое максимально полного комплекта аксессуаров для LADA Vesta, за который покупателя попросят заплатить от 25 000 до 30 000 рублей. В него включены поддон для ниши запасного колеса, защита картера двигателя, салонные коврики, комплект амортизаторов капота, комплект дефлекторов дверей, дефлектор лобового стекла и защитная сетка радиатора.

В прайс-листах автомобилей LADA цены будут отображаться, включая надбавку за подобный набор. Проще говоря, приобрести машину без дополнительного оборудования будет нельзя! Хотя многие позиции из навязанного списка выглядят архаизмом: кому, например, сейчас нужны дефлекторы дверей? От них россияне давно отказались.

Как уточняет сайт «Лада.Онлайн» дилерские центры чрезвычайно недовольны таким решением, так как обязательный набор аксессуаров, утвержденный автогигантом, фактически лишает их возможности заработать. Как известно, в нынешних реалиях продавцы не стеснялись просить за подобный комплект 200 000 «целковых» и даже больше.

В общем, с одной стороны, АВТОВАЗ придумал, как, вроде бы не повышая цены, увеличить средний чек. А с другой, лишил своих представителей весьма хлебной ниши. Для зароаботка дилерам остаются, разве что, установка сигнализиции да обработка кузова керамическим покрытием… Ну, и конечно, всевозможные страховки.

Кстати, сейчас АВТОВАЗ проводит срочный «деконтентинг» моделей Granta и Vesta. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, что это за операция и зачем она нужна.