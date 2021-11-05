Озверение, унижение и наказание: почему бизнес на электросамокатах нужно запретить

Когда власть берется улучшить, отрегулировать, осовременить проблему, получается озверение, унижение и наказание. Все, что привносится в стране нового, основано на страхе наказания. Чтобы получилось хорошо, необходимо запугать до смерти. Иначе не сработает.
Но решимости подарить электросамокату приоритет пока нет. Поскольку детская игрушка все еще не доросла до характеристик транспорта, а ездят на ней преимущественно недоросли. Портрет пользователя завораживающе примечателен.
Обнаружив на детском игрушечном аппарате здорового мужика с бородой, вынужденно принимаешь, что возрастные границы инфантилизма сильно расширились. Прежде демонстрировать собственную недоразвитость считалось нескромным. Нынче это признак свободы, тем более ценный, что в стране все нельзя и вот только на самокате стало можно.
В государствах с психически здоровым населением не требуется госнадзор за гражданами. Люди сами вовремя останавливаются, определяя для себя границы дозволенного. А функция власти сводится не к тому, чтобы как можно больше запретить, а к тому, чтобы как можно больше разрешить. Но разрешить в России электросамокат недопустимо.
Вписав его в ПДД, придется придумать способы контроля, методы наказания и таблицу штрафов. И где-то непременно возникнет приоритет электросамоката. Неизбежно появится пункт в Правилах, определяющий места и ситуации, где самокат прав безоговорочно. И именно здесь наш человек умрет, отстаивая свое право давить других.
Точно по такому сценарию сейчас гибнет невероятное число пешеходов, которым внушили, что они правы везде и всегда: хоть на МКАД в капюшоне и наушниках выбегай. А уж о том, что перед переходом улицы налево-направо — речи давно не идет. Как и контроле ГИБДД за соблюдением пешеходами ПДД. Но вернемся к средствам индивидуальной мобильности…
Велодорожки привели к появлению привилегии велосипедистов давить пешеходов, зазевавшихся на отобранном у них асфальте. Драка озверевшего владельца велика с непочтительным шофером тоже стала привычной частью пейзажа. До этого, повторимся, законодатель отработал методику на подопытных пешеходах, подарив им бессмертие на «зебре».
Убедившись, что пешая публика охотно бьет морды автомобилистам, топчет капоты, гнет крыши и отрывает зеркала, опыт распространили на велосипедистов, миновав мотоциклистов. Байкерам почему-то не стали строить выделенные мотодороги и переписывать под них ПДД, даруя бессмертие, приоритет и неприкасаемость.
Но оставшиеся вне правового регулирования электрсамокаты дали всплеск ДТП. Увлекательно погибая не только под колесами автомобилей и тем самым возлагая себя на алтарь начавшейся битвы за привилегии, но и уничтожая пешеходов, а с недавних пор и друг друга. При этом инициативы того же Минтранса РФ по регулированию «электросамокатного движения» не выдерживают никакой критики и к снижению аварийности с ними не приведут.
Как только концентрация детских игрушек под управлением недорослей критически возросла, начались аварии между самими электросамокатами. Формулировка «лобовое столкновение» наконец-то вернула изначальный смысл.
Как сделать самокат безопасным? Вернуть детям.