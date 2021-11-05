Озверение, унижение и наказание: почему бизнес на электросамокатах нужно запретить

Когда власть берется улучшить, отрегулировать, осовременить проблему, получается озверение, унижение и наказание. Все, что привносится в стране нового, основано на страхе наказания. Чтобы получилось хорошо, необходимо запугать до смерти. Иначе не сработает.

Но решимости подарить электросамокату приоритет пока нет. Поскольку детская игрушка все еще не доросла до характеристик транспорта, а ездят на ней преимущественно недоросли. Портрет пользователя завораживающе примечателен.

Обнаружив на детском игрушечном аппарате здорового мужика с бородой, вынужденно принимаешь, что возрастные границы инфантилизма сильно расширились. Прежде демонстрировать собственную недоразвитость считалось нескромным. Нынче это признак свободы, тем более ценный, что в стране все нельзя и вот только на самокате стало можно.

В государствах с психически здоровым населением не требуется госнадзор за гражданами. Люди сами вовремя останавливаются, определяя для себя границы дозволенного. А функция власти сводится не к тому, чтобы как можно больше запретить, а к тому, чтобы как можно больше разрешить. Но разрешить в России электросамокат недопустимо.