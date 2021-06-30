Как остановить беспредел водителей электросамокатов и велосипедов

В Сети можно найти немало роликов, где видно, насколько безответственно ведут себя и самокатчики, и велосипедисты. При этом нередко, повторимся, наглое игнорирование ими ПДД приводит к ДТП, в которых страдает не только «железо», но и люди. И хотя в общей статистике аварий инциденты со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) и великами не столь заметны, однако матери одного конкретного убитого или сильно покалеченного самокатчиком ребенка от этого не легче. То есть проблема действительно назрела, особо учитывая, что продажи указанных средств передвижения, как и их использование в прокате, растут, как на дрожжах.

И вот чиновники предлагают ограничить вольницу водителей электросамокатов, запретив им ездить на скоростях, превышающих отметку в 25 км/ч и ограничив вес этих СИМ 35-ю кг. «Кардинальное» решение проблемы. Да если в человека на этой скорости и с такой массой влетит средство индивидуальной мобильности, он запросто окажется или в больнице, или в морге. А машину, если самокатчик вамбариться в нее, придется везти в сервис. Да и, повторимся, простые велосипедисты, особенно из служб доставки, которые сейчас носятся, наплевав на ПДД, по дорогам наравне с машинами, пересекают, не спешившись, «зебры», лавирующие на тротуарах — не менее острая проблема.

И решать ее надо не скоростными ограничениями. У тех же гаишников должен быть такой же инструмент воздействия на владельцев СИМ, как и на водителей: серьезные штрафы, лишение «прав». Да и пресловутые камеры фиксации пора подключать, чтобы «письма счастья» приходили их владельцам, как и автомобилистам. А подробнее о том, как кардинально решить проблему и с безбашенными электросамокатчиками, и велосипедистами, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд».