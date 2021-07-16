Комсомол возвращается: чем аукнется России любовь и ненависть к электросамокатам

После стиляг случилась пауза длиной в «оттепель». Затем идеологические сражения с модой продолжились. Общество опять взялось определять правильные прически и фасоны. Мода на хиппи и длинные волосы уравновешивалась стрижкой полубокс, клеш отторгался и шел по разряду измена Родине. Потом случились джинсы и кроссовки. На борьбу с ними бросили не только комсомольский актив, но и врачей во главе с журналом «Здоровье». Доктора рассказывали читателям, что джинсы вредны из-за плохого кроя, жестких швов и железной фурнитуры, кроссовки пригодны только для спорта и в повседневной жизни наносят невосполнимый ущерб здоровью.

Когда на страну навалился Adidas, силы уже иссякли и проникшему на территорию Советского Союза врагу хором пели частушки с гендерным подтекстом, хотя в отредактированном виде они выглядели вполне пристойно: «Тот, кто носит Адидас, первым Родину предаст».

Моду на скейты встретили с привычной ненавистью, но без былого энтузиазма. И хотя бороться продолжали, параллельно наладили производство тяжелых советских скейтов, таких же странных, как наши роликовые коньки.