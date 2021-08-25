Как водители электросамокатов жестко унижают ГАИ

Проблемы, которые создает массовое использование электросамокатов в населенных пунктах становятся, похоже, интернациональными. С ними сталкиваются пешеходы и автомобилисты не только в крупных городах России, но и в странах постсоветского пространства. Сервис «Штрафы ГИБДД» провел на эту тему опрос среди своих пользователей-автомобилистов. Его результаты показали, что двум третям водителей (65,7%) мешают на дороге люди на самокатах, велосипедах, роликах и скейтбордах.
Характерно, что 78,1% респондентов больше всего досаждают граждане на самокатах. Причем именно взрослые пилоты этих двухколесных транспортных средств доставляют максимум неудобств — так ответили 75,6% опрошенных. Среди характерных поступков самокатчиков, которые особенно не нравятся водителям, чаще всего называют выезд перед машиной. Этот пункт выбрали 78% автомобилистов. 52% ответивших указали на то, что они не дают пешеходам спокойно ходить по тротуарам. 48,3% респондентам не нравится, что люди на самокатах врезаются в машины и прохожих.
Выяснилось также, что 14,4% участников исследования хотя бы раз лично попадали в аварийные ситуации из-за людей, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ).
В некоторых регионах России ГИБДД устраивает рейды по выявлению правонарушений среди любителей самоката. Однако количество сообщений о спровоцированных последними дорожных происшествиях не уменьшается. Да и как с ними бороться, если самокатчик в любой момент может скрыться от преследования правоохранителей в пешеходной зоне, поставив служивых в унизительное положение. Типичную ситуацию такого рода наглядно иллюстрирует видеоролик, размещенный выше.
В таких условиях смешно наблюдать наивные попытки московского Дептранса как-то снизить огромную опасность ездоков на электросамокатах для жителей города. На днях ведомство радостно сообщило, что аж на двух пешеходных переходах в столице установило таблички с напоминанием для владельцев СИМ пересекать проезжую часть спешившись. В таком случае Дептрансу следует увешать подобными транспарантами все «зебры» Москвы. А еще над всеми улицами на каждом фонарном столбе придется повесить по плакату, призывающему любителей индивидуального электротранспорта не выезжать на проезжую часть хотя бы главных транспортных артерий города. Впрочем, толку от этого не будет, особенно если вспомнить, что вытворяют люди на СИМ как на дорогах мгаполиса, так и на городских тротуарах.