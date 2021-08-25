Как водители электросамокатов жестко унижают ГАИ

Проблемы, которые создает массовое использование электросамокатов в населенных пунктах становятся, похоже, интернациональными. С ними сталкиваются пешеходы и автомобилисты не только в крупных городах России, но и в странах постсоветского пространства. Сервис «Штрафы ГИБДД» провел на эту тему опрос среди своих пользователей-автомобилистов. Его результаты показали, что двум третям водителей (65,7%) мешают на дороге люди на самокатах, велосипедах, роликах и скейтбордах.

Характерно, что 78,1% респондентов больше всего досаждают граждане на самокатах. Причем именно взрослые пилоты этих двухколесных транспортных средств доставляют максимум неудобств — так ответили 75,6% опрошенных. Среди характерных поступков самокатчиков, которые особенно не нравятся водителям, чаще всего называют выезд перед машиной. Этот пункт выбрали 78% автомобилистов. 52% ответивших указали на то, что они не дают пешеходам спокойно ходить по тротуарам. 48,3% респондентам не нравится, что люди на самокатах врезаются в машины и прохожих.

Выяснилось также, что 14,4% участников исследования хотя бы раз лично попадали в аварийные ситуации из-за людей, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ).