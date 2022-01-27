Россияне оценили новые «уголовные» наказания за нарушения ПДД

Первый вопрос, на который предложили ответить участникам исследования: «За какое именно нарушение водителю грозит уголовная ответственность по новой статье?». Верный ответ выбрали 77% респондентов. Второй: «Какой максимальный срок грозит тому, что превысил скорость более чем на 60 км/ч или выехал на встречную полосу движения, будучи ранее лишенным прав за подобные нарушения?» Тут «попали в яблочко» лишь 42% опрошенных.

Далее участникам предложили выразить свое отношение к новой статье, ужесточающей наказание. Чуть больше половины — а именно 52% респондентов — инициативу одобрили. Однако 68% опрошенных порталом Авто Mail.ru признались, что в реальную пользу нововведения не верят. Самыми же популярными ответами на вопрос о том, за какие нарушения ПДД стоило бы наказывать более сурово, стали «пьяное» вождение и проезд на красный сигнал светофора.

Напомним, что ст. 264.2 УК РФ предусматривает довольно широкий диапазон наказаний. В первый раз водитель рискует «попасть» на штраф в 200 000 — 300 000 рублей или в размере своего дохода за период 1—2 года, принудительные работы на срок до двух лет или два года за решеткой. Для тех же, кого судят по статье повторно, наказания серьезнее. Штраф до 500 000 рублей, принудительные работы или тюрьма — до 3 лет.