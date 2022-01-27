Зачем, чтобы избежать ДТП, необходимо постоянно считать до пяти

«Рядовая» авария или «паровозик» — когда одна машина «догоняет» впереди идущую и бьет ее в задний бампер — один из самых распространенных в зимнее время дорожных инцидентов. К стандартной «всесезонной» причине таких ДТП типа «не заметил, как передо мной начали тормозить» прибавляется еще и такая, как «нажал на тормоз, а мой автомобиль не успел остановиться». На суконном полицейском языке это называется: «водитель выбрал недостаточную дистанцию до впереди идущего транспортного средства». Ее и летом-то имеет смысл держать по возможности большую. А уж зимой, когда под колесами даже с виду черный асфальт вполне может оказаться покрыт прозрачным гладким льдом — и подавно!
Поэтому опытные водители, в особенности зимой, предпочитают постоянно применять «правило трех секунд». Оно заключается в том, чтобы расстояние между твоей и впереди идущей машиной ты проезжал не менее чем за три секунды. Больше — можно, меньше — опасно. В разных ситуациях авто идет с разной скоростью, поэтому говорить об универсально-безопасном расстоянии до багажника следующего впереди ТС говорить сложно. Зато можно точно сказать, что когда у тебя в запасе есть эти три секунды, сильно увеличиваются твои шансы благополучно затормозить или объехать остановившуюся впереди машину — по соседней полосе или обочине.
Как же отмерить эти три секунды? Классический способ, пропагандируемый даже гаишниками: произнести подряд четыре трехзначных числа: 321, 322, 323, 324. На это уходит около трех секунд. Опытные водители поступают проще: произносят цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6… — сколько потребуется, в зависимости от индивидуальной скорости счета. Проверяется это просто. Открываем приложение «секундомер» на своем смартфоне и засекаем три секунды, мысленно отсчитывая цифры в собственной индивидуальной манере. Для большинства людей спокойный счет до пяти занимает как раз три секунды.
Далее, двигаясь по дороге, замечаем впереди какой-нибудь ориентир (например, столб) и считаем до пяти. После нескольких таких попыток, водитель учится определять расстояние, которое проходит его машина при текущей скорости за искомые три секунды. Как раз такую дистанцию ему и следует держать до впереди идущего транспорта — но только при этой конкретной скорости. Если машина начнет двигаться быстрее, надо будет заново «пересчитать до пяти» — чтобы оценить, насколько выросло безопасное «трехсекундное» расстояние.
Когда поток авто замедляется, соответственно, следует еще раз пересчитать «трехсекундную» дистанцию. С падением скорости оно тоже уменьшается. Вот и приходится правильному водителю регулярно считать до пяти за рулем: скорость машины — штука изменчивая.