Зачем, чтобы избежать ДТП, необходимо постоянно считать до пяти

«Рядовая» авария или «паровозик» — когда одна машина «догоняет» впереди идущую и бьет ее в задний бампер — один из самых распространенных в зимнее время дорожных инцидентов. К стандартной «всесезонной» причине таких ДТП типа «не заметил, как передо мной начали тормозить» прибавляется еще и такая, как «нажал на тормоз, а мой автомобиль не успел остановиться». На суконном полицейском языке это называется: «водитель выбрал недостаточную дистанцию до впереди идущего транспортного средства». Ее и летом-то имеет смысл держать по возможности большую. А уж зимой, когда под колесами даже с виду черный асфальт вполне может оказаться покрыт прозрачным гладким льдом — и подавно!

Поэтому опытные водители, в особенности зимой, предпочитают постоянно применять «правило трех секунд». Оно заключается в том, чтобы расстояние между твоей и впереди идущей машиной ты проезжал не менее чем за три секунды. Больше — можно, меньше — опасно. В разных ситуациях авто идет с разной скоростью, поэтому говорить об универсально-безопасном расстоянии до багажника следующего впереди ТС говорить сложно. Зато можно точно сказать, что когда у тебя в запасе есть эти три секунды, сильно увеличиваются твои шансы благополучно затормозить или объехать остановившуюся впереди машину — по соседней полосе или обочине.