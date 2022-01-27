Почему в России не пристегиваются на заднем сиденье в автомобиле

В декабре 2021 года Яндекс провел два опроса: всероссийский и локальный — в городе Сочи. В исследовании приняли участие несколько тысяч человек. Так, 90% опрошенных ответили, что пристегиваются на переднем сиденье автомобиля, и всего 34% — на заднем.

Звуковые напоминания автомобиля о ремне научили нас, что надо пристегиваться спереди. Однако, когда речь заходит о ремнях на заднем кресле, этот показатель падает почти в 3 раза. Для дивана, как правило, не предусмотрено звуковое напоминание и, вероятно, поэтому люди не считают правильным пристегиваться сзади.

Примечательно, что в некоторых регионах даже для передних пассажиров пристегнутость падает до невероятных 15%. Это результат масштабных наблюдений в потоке сочинских машин. Всероссийские исследования NAFI Research Center подтверждают, что жители Южного, Северо-Кавказского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов пристегиваются реже, чем в среднем по России.

Водители пристегнуты чаще среднего: даже в Сочи этот показатель составил 36%. Сказывается и опыт в дорожных ситуациях, и нежелание получать штрафы. Обучение в автошколах также повышает осведомленность водителей о том, что ремень безопасности — главный помощник в случае ДТП.

Человек за рулем воспринимается, как главный в автомобиле, поэтому большинство пассажиров готовы пристегнуться (98%) и такси (99%), если водитель укажет на это. Некоторые таксисты специально проводят эксперименты, в которых в неконфликтной манере просят пассажиров пристегиваться, и люди спокойно реагируют и пристегиваются. Причем 39% опрошенных утверждают, что просят пассажиров пристегнуться на переднем сиденье, на заднем- 20,5%.