Почему в России не пристегиваются на заднем сиденье в автомобиле

В декабре 2021 года Яндекс провел два опроса: всероссийский и локальный — в городе Сочи. В исследовании приняли участие несколько тысяч человек. Так, 90% опрошенных ответили, что пристегиваются на переднем сиденье автомобиля, и всего 34% — на заднем.
Звуковые напоминания автомобиля о ремне научили нас, что надо пристегиваться спереди. Однако, когда речь заходит о ремнях на заднем кресле, этот показатель падает почти в 3 раза. Для дивана, как правило, не предусмотрено звуковое напоминание и, вероятно, поэтому люди не считают правильным пристегиваться сзади.
Примечательно, что в некоторых регионах даже для передних пассажиров пристегнутость падает до невероятных 15%. Это результат масштабных наблюдений в потоке сочинских машин. Всероссийские исследования NAFI Research Center подтверждают, что жители Южного, Северо-Кавказского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов пристегиваются реже, чем в среднем по России.
Водители пристегнуты чаще среднего: даже в Сочи этот показатель составил 36%. Сказывается и опыт в дорожных ситуациях, и нежелание получать штрафы. Обучение в автошколах также повышает осведомленность водителей о том, что ремень безопасности — главный помощник в случае ДТП.
Человек за рулем воспринимается, как главный в автомобиле, поэтому большинство пассажиров готовы пристегнуться (98%) и такси (99%), если водитель укажет на это. Некоторые таксисты специально проводят эксперименты, в которых в неконфликтной манере просят пассажиров пристегиваться, и люди спокойно реагируют и пристегиваются. Причем 39% опрошенных утверждают, что просят пассажиров пристегнуться на переднем сиденье, на заднем- 20,5%.
Ни для кого не секрет, что в случае ДТП непристегнутые пассажиры не только травмируются сами, но еще и усугубляют положение соседей. При боковом ударе пассажир также может «прилететь» по диагонали и добавить характерных неприятностей. Для водителя травмы его пассажиров — эмоциональный стресс, который в тяжелых случаях выливается в серьезные психологические проблемы. Люди годами казнят себя, даже если не виноваты в ДТП.
Согласно ст. 12.16 КоАП, за непристегнутый ремень безопасности у водителя предусмотрен штраф в 1000 рублей, еще 1000 рублей — за непристегнутого пассажира. Самому же пассажиру придется половину этой суммы. Куда больше ответственность за непристегнутого ребенка — неправильная перевозка детей заставит водителя раскошелиться на 3000 рублей, о чем русским по-белому написано в ст. 12.23 КоАП РФ. Причем все эти штрафы могут выписываться в сутки неограниченное количество раз.
Почему люди не хотят пристегиваться?
Согласно исследованию, 23% пассажиров считают, что на заднем сидении настолько безопасно, что ремень не нужен. Людям кажется, что если перед ними мягкое кресло, а не жесткое лобовое стекло, то ничего страшного не случится. Однако инерция при столкновении действует одинаково на всех в салоне. При опрокидывании также нет никакой разницы, на каком ряду сидений находятся участники поездки. К тому же, как уже было сказано, задние пассажиры могут навредить в ходе ДТП тем, кто сидит спереди.
А вот 50% убежденных противников ремня говорят, что предпочтут вылететь из машины через лобовое стекло, чем оказаться зафиксированными при возгорании или затоплении. Да, ремень помогает «отделаться испугом» в относительно легких ДТП, которые происходят гораздо чаще ужасных аварий, но в них непристегнутые люди получают травмы, которые потом порой приходится лечить годами. Не менее любопытно, что 33% респондентов попросту считают, что использование ремня им доставляет дискомфорт. Впрочем, вряд ли им потом будет комфортно в ходе аварии. А между тем, использование ремня безопасности в разы снижает риски ДТП с пострадавшими и погибшими.