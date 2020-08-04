3 мелких нарушения ПДД, за которые можно сесть в тюрьму

Лишение «прав» или солидный штраф в размере месячной зарплаты — далеко не самое страшное, что может произойти с автомобилистом, допустившим серьезное нарушение ПДД. В иных ситуациях водителей отправляют за решетку, назначая административный арест на срок до 15 суток или даже самый настоящий тюремный срок. В первом случае рулевой проводит вынужденный отпуск в компании других преступников в спецприемнике, а во втором — в колонии-поселении или исправительном учреждении общего режима. А при повторе можно схлопотать и строгий режим.

Сразу оговоримся, что отправиться в «ссылку» по уголовной статье можно, только если произошло ДТП, повлекшее за собой нанесение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. И не важно, был водитель в момент столкновения трезвым или пьяным: это обстоятельство влияет лишь на срок — а так «сажают» и тех, и других. В лучшем случае автомобилист «отделается» полугодовым арестом, в худшем — если по его вине погибли 2 или более человек — потеряет в колонии 9 лет жизни.