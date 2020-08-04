3 мелких нарушения ПДД, за которые можно сесть в тюрьму

Лишение «прав» или солидный штраф в размере месячной зарплаты — далеко не самое страшное, что может произойти с автомобилистом, допустившим серьезное нарушение ПДД. В иных ситуациях водителей отправляют за решетку, назначая административный арест на срок до 15 суток или даже самый настоящий тюремный срок. В первом случае рулевой проводит вынужденный отпуск в компании других преступников в спецприемнике, а во втором — в колонии-поселении или исправительном учреждении общего режима. А при повторе можно схлопотать и строгий режим.
Сразу оговоримся, что отправиться в «ссылку» по уголовной статье можно, только если произошло ДТП, повлекшее за собой нанесение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. И не важно, был водитель в момент столкновения трезвым или пьяным: это обстоятельство влияет лишь на срок — а так «сажают» и тех, и других. В лучшем случае автомобилист «отделается» полугодовым арестом, в худшем — если по его вине погибли 2 или более человек — потеряет в колонии 9 лет жизни.
Чтобы оказаться за решеткой по «административке», необязательно кого-то калечить. Достаточно просто выехать на дорогу после того, как «права» у вас уже изъяли. Наказание в виде ареста до 15 суток может применяться в любом — трезвом или пьяном — случае.
К слову, отправляют в изолятор и тех «лишенцев», что отказались проходить медицинское освидетельствование. В принципе, это логично, ведь нежелание «продуваться» всегда приравнивается к пьяной езде.
Существует в КоАП РФ и несколько любопытный статей, согласно которым автомобилистов сажают за решетку на срок до 15 суток и за мелкие нарушения. Конечно, в каждом из таких случаев предусмотрено и менее жесткое наказание в виде административного штрафа или лишения водительского удостоверения, но помнить о них все равно нужно.
Итак, в каких же ситуациях лучше не злить сотрудников ГИБДД и судей, дабы не увидеть в клеточку?
ОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ДТП
Допустим, вы выезжали с тесной парковки у супермаркета и случайно зацепили одинокий столбик. Вышли из машины, взгрустнули, увидев небольшую вмятину на бампере, да поехали дальше, даже не подозревая о том, что это, на первый взгляд, мелкое хулиганство — самое настоящее ДТП со всеми вытекающими. Администрация магазина, которой принадлежит раненый столбик, может вычислить вас, нарушителя, по камерам и вызвать сотрудников ГИБДД.
Те, в свою очередь, составят протокол, подтвердив тем самым факт оставления места аварии водителем. Да, скорее всего, вас в итоге просто лишат «прав» на срок от 1 до 1,5 лет (12.27 КоАП). Однако эта статья подразумевает еще и административный арест — так что если будете плохо себя вести, отпуская в адрес правоохранителей нелицеприятные выражения, отправитесь в спецприемник.
НЕУПЛАТА ШТРАФОВ
Другая ситуация — вы не привыкли оплачивать штрафы с камер, коллекционируя «письма счастья» в ящике комода. Многие ошибочно полагают, что игнорирование постановлений об административной ответственности может обернуться исключительно удваиванием суммы или запретом на выезд за границу, если общий размер задолженности перед государством превысит лимит в 30 000 рублей, но это не так.
Статья 20.25 КоАП «Уклонение от исполнения административного наказания» предусматривает и арест на все тот же 15-дневный срок. Если встретите гаишников, которые могут проверить вашу водительскую историю и наткнуться на десятки неоплаченных штрафов, то будьте, что называется, ниже травы, тише воды.
Кстати, в этой «коаповской» статье упоминаются еще и обязательные работы. Вы ведь не хотите бесплатно подметать улицы или красить заборы?
НЕПОВИНОВЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОМУ
Многие водители задаются вопросом «А что будет, если проигнорировать требование сотрудника ГИБДД остановиться?» Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, в случаях, когда автомобилист не замечает — случайно или специально — гаишный жезл, промелькнувший перед капотом, ему могут выписать разве что штраф в размере от 500 до 800 рублей, согласно ст. 12.25 КоАП. Но не всегда — если вы спровоцируете погоню, не желая тормозить ни на второй, ни на третий раз, наказание будет куда серьезнее.
Так, ст. 12.25 «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства» превратиться в ст. 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…». А это — уже штраф до 1000 рублей или наш любимый административный арест на срок до 15 суток.
Так что будьте внимательнее: если «проморгаете» первый призыв остановиться, ни в коем случае не пропустите второй.