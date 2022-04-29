Китайцы не выдержали: Haval тоже останавливает российский завод

Итак, руководство марки Haval приняло решение объявить корпоративный отпуск, перенеся общие каникулы с лета на весну. По этой причине конвейер, с которого сходят кроссоверы Dargo, Jolion, F7 и F7x, а также рамный внедорожник H9, остановится вечером 29 апреля, чтобы запуститься только 16 мая.

Ранее об аналогичном решении объявил калиниградский «Автотор». Он тоже остановит производство автомобилей, притом надолго — с 1 по 22 мая. Для сотрудников будет объявлен оплачиваемый отпуск, но некоторые подразделения продолжат работать.

Холдинг Sollers тоже принял решение остановить конвейеры заводов УАЗ и Mazda-Sollers, оформив их сотрудникам корпоративные каникулы. Обе производственных площадки работали весьма ритмично, но теперь, очевидно, и их настиг пресловутый «разрыв логистических цепочек».

АВТОВАЗ также будет отдыхать до самого конца майских праздников. Получается, что российский автопром «впадет в спячку», из которой планируется выйти до конца мая. Если, конечно, ситуация с поставками компонентов хоть немного нормализуется.