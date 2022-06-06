Эксперты прогнозируют массовое банкротство автодилеров уже в этом году

Неутешительный прогноз выдала генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова. В интервью нашим коллегам из «Ведомостей» она сообщила, что к концу 2022 года в России останется примерно 1600 официальных дилеров — в два раза меньше, чем насчитывается по состоянию на апрель. Причем это, по ее словам, при наилучшем варианте развития событий.

Российская ассоциация дилеров (РОАД) настроена более оптимистично. Там предполагают, что закроется треть автоцентров. Другие же эксперты считают, что, возможно, часть салонов лишится статуса «официальный», но продолжит свою деятельность, сосредоточившись на постпродажном обслуживании машин. При этом реальная угроза ликвидации светит лишь 15% дилерских предприятий.