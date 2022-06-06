Эксперты прогнозируют массовое банкротство автодилеров уже в этом году

Неутешительный прогноз выдала генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова. В интервью нашим коллегам из «Ведомостей» она сообщила, что к концу 2022 года в России останется примерно 1600 официальных дилеров — в два раза меньше, чем насчитывается по состоянию на апрель. Причем это, по ее словам, при наилучшем варианте развития событий.
Российская ассоциация дилеров (РОАД) настроена более оптимистично. Там предполагают, что закроется треть автоцентров. Другие же эксперты считают, что, возможно, часть салонов лишится статуса «официальный», но продолжит свою деятельность, сосредоточившись на постпродажном обслуживании машин. При этом реальная угроза ликвидации светит лишь 15% дилерских предприятий.
Отрасль действительно испытывает серьезные трудности, и многие компании меняют владельцев. Так, например, пару месяцев назад в России перепродали британский холдинг Inchcape, теперь же покупателя ищет питерский «Максимум». Однако на клиентах все эти юридические пертурбации никак не сказываются.
В том же «Максимуме» («Максимум Север», официальный дилер Kia), порталу «АвтоВзгляд» сообщили, что сейчас никаких предпосылок к закрытию нет, и автоцентр работает в штатном режиме. Примерно то же нам сказали в столичных компаниях «Мейджор» и «Автомир»: «ситуация непростая, но пока все нормально, прекращать деятельность в этом году не планируем».
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