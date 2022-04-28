Британский автодилер Inchcape назвал цену продажи российского бизнеса

— Мы согласовали продажу российского бизнеса местному менеджменту, возглавлять который продолжат нынешние исполнительный и финансовый директора, — говорится в официальном заявлении, распространенном Inchcape.

Сообщается, что сделка будет заключена в мае текущего года. Ее цена составит €76 млн. Рассчитываться с головным офисом новоиспеченные владельцы бизнеса будут в течение пяти лет ежегодными траншами. В Inchcape особо отметили, что компания в будущем не собирается возвращаться в Россию.

Российское отделение компании на данный момент владеет более, чем 20 автосалонами в Москве и Санкт-Петербурге. Является дистрибьютором таких атобрендов, как Rolls-Royce, BMW, Chery, EXEED, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Land Rover, MINI, Mitsubishi, Toyota и Volvo.