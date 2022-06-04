Новые машины вернутся в Россию только в сборе

Поскольку за весь XXI мы разработали только LADA Vesta, сегодня, оставшись один на один с действительностью, ожидать от себя компетенций не приходится. Нет инженерной школы, заинтересованных студентов в институтах, смены преподавателей, двигателей, КП, электроники и чипов, ABS и ESP, производства комплектующих, доступа к технологиям.
В этом пустынном пейзаже перед нами открывается перспектива пойти по пути Швейцарии: отказаться от собственной автомобильной промышленности, оставив лишь производство военной техники. Тогда перед нами встает только проблема контроля, надзора и написания нормативных актов.
Сегодня мы эту работу провалили, создав слишком много контролеров и издав слишком много запретов. Апогеем безумия стал Техрегламент Таможенного Союза, из которого выросли непреодолимые правила техосмотра, в результате чего оказалось проще вообще ликвидировать, по сути, ГТО. А постановления о промсборке и СПИКах навсегда испортили инвестиционный климат и заново ни одна заграница к нам постучаться не осмелится. Но перспектива стать привлекательным рынком остается.
Если мы урезоним госорганы, основную часть которых необходимо аннулировать, к нам постепенно повезут готовые автомобили, собранные вдали от России. И наконец-то заполнят потребительские ниши, предложив оптимальные изделия для разных категорий населения, во всех климатических зонах и любого бездорожья.
Наш нынешний автопром на подобное даже не замахивался, бросив на произвол судьбы провинцию и производя технику для больших городов и хорошего асфальта. Насытив рынок, удовлетворив потребности, мы непременно захотим чем-нибудь гордиться. Нам важно самолюбование и головокружение от чужих успехов. Тогда настанет пора возродить собственные бренды. Не имея промышленности, сделать это будет просто.
Мы разместим заказы на производство, как, например, это случилось с немецким брендом Borgward, который на самом деле китайский Beiqi Foton Motor. Надолго запомнив послевкусие от работы с нами, иностранцы все же осмелеют, ведь работать они останутся у себя дома в безопасности, а не в России. Поэтому есть шанс, что отыщется пара отчаянных, готовых по контракту и за большие деньги, вернуть памятные для нас имена «Москвич», «Волга», «Жигули» и даже «Запорожец»…
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