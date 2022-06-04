Новые машины вернутся в Россию только в сборе

Поскольку за весь XXI мы разработали только LADA Vesta, сегодня, оставшись один на один с действительностью, ожидать от себя компетенций не приходится. Нет инженерной школы, заинтересованных студентов в институтах, смены преподавателей, двигателей, КП, электроники и чипов, ABS и ESP, производства комплектующих, доступа к технологиям.

В этом пустынном пейзаже перед нами открывается перспектива пойти по пути Швейцарии: отказаться от собственной автомобильной промышленности, оставив лишь производство военной техники. Тогда перед нами встает только проблема контроля, надзора и написания нормативных актов.

Сегодня мы эту работу провалили, создав слишком много контролеров и издав слишком много запретов. Апогеем безумия стал Техрегламент Таможенного Союза, из которого выросли непреодолимые правила техосмотра, в результате чего оказалось проще вообще ликвидировать, по сути, ГТО. А постановления о промсборке и СПИКах навсегда испортили инвестиционный климат и заново ни одна заграница к нам постучаться не осмелится. Но перспектива стать привлекательным рынком остается.