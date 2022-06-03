Сроки гарантийного ремонта автомобилей могут увеличить вдвое

Мотивация министерства в принципе понятна: его главная задача — не допустить массовых жалоб, отделавшись малой кровью. А проблемы потребителей их — как, в общем-то, и все государственные органы в нашей стране — не волнуют от слова «совсем». К счастью, столь циничное предложение не встретило особой поддержки. Против выступили и в Союзе потребителей РФ, и в Автомобильной сервисной ассоциации. Последние отметили, что в этом попросту нет смысла: что 45 дней, что 90 — все равно не успеешь.

В настоящее время Минэкономразвития обсуждает свою «гениальную» инициативу с Роспотребнадзором и Минпромторгом. А учитывая, как в нашей стране принимаются подобные решения (те, что направлены не на защиту потребителей, а на защиту от потребителей), можно с уверенностью предположить, что поправки в закон в том или ином виде таки вступят в силу.

Автовладельцы будут безропотно ходить пешком по три месяца, даже несмотря на то, что поломка произошла по вине производителя, а дилеры — еще больше расслабятся. Раньше они, сталкиваясь с задержками, долго извинялись, предлагая пострадавшей стороне сертификаты на бесплатное ТО, аксессуары и прочие «плюшки». Теперь же не придется делать даже этого. Хотя таким образом можно было бы решать проблему и сейчас, ведь большинство граждан осознает масштаб «катастфоры» и относится к трудностям с пониманием.

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