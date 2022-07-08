Какие проблемы неожиданно часто возникают с турбированным мотором в жару

Летняя жара ничуть не лучше зимних морозов. И ее также чувствуют и люди, и автомобили. Когда на улице под +30 и выше, моторам последних становится тяжело дышать, и от былой тяговитости не остается и следа. Особенно чувствительны к жаре турбомоторы.
Любой автомобилист знает, что для правильной работы двигателя ему нужен воздух и топливо, смешанные в определенной пропорции. Однако содержание кислорода в воздухе не всегда одинаково. Например, в дождь и прохладную погоду, когда воздух плотнее, оно выше. В жару, когда воздух нагрет и расширен — содержание кислорода в нем низкое. И вот эту разницу, благодаря датчикам температуры и лямбда-зонду, как раз и ощущает турбомотор, отказываясь тянуть. Его блок управления двигателем попросту уменьшает количество подаваемого топлива в камеры сгорания из-за снижения уровня кислорода в поступаемом воздухе.
Ко всему прочему, играет свою роль и то, что воздух, который поступает в турбину — разогрет. Турбина его нагревает еще больше. И перегретый воздух идет в двигатель. А это, к слову, температура порядка 70 градусов, с которой довольно тяжело справляется даже охладитель или, по-другому, интеркулер. Результат же не заставляет себя долго ждать — машина теряет в разгонной динамике. И решить эту проблему можно лишь установкой дополнительного охладителя или перепрошивкой «мозгов» двигателя.
Еще одна проблема турбин в жару — перегрев. Несмотря на то, что все турбины оснащены системой охлаждения, а многие автопроизводители заявляют, что нагнетатели в их машинах не нуждаются в охлаждении перед тем, как авто будет заглушено — ресурса турбокомпрессора при определенных условиях может и не хватить. Например, если система охлаждения турбины не оснащена электронасосом, который некоторое время после остановки прокачивает по контуру охлаждающую жидкость, не дающую раскаленному маслу закоксоваться где-нибудь в подшипниках. Если наверняка не знать, что турбина вашего автомобиля оснащена таким насосом, то лучше дать мотору поработать вхолостую пару минут прежде, чем вы провернете ключ в замке зажигания в положение «Выкл».
Жара — серьезное испытание для узлов и агрегатов автомобиля. Поэтому без причины не стоит их напрягать. Они и так работают на износ. Просто примите тот факт, что все двигатели в жару теряют в тяге. И турбомоторы особенно чувствительны к высокой температуре.