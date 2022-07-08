Какие проблемы неожиданно часто возникают с турбированным мотором в жару

Летняя жара ничуть не лучше зимних морозов. И ее также чувствуют и люди, и автомобили. Когда на улице под +30 и выше, моторам последних становится тяжело дышать, и от былой тяговитости не остается и следа. Особенно чувствительны к жаре турбомоторы.

Любой автомобилист знает, что для правильной работы двигателя ему нужен воздух и топливо, смешанные в определенной пропорции. Однако содержание кислорода в воздухе не всегда одинаково. Например, в дождь и прохладную погоду, когда воздух плотнее, оно выше. В жару, когда воздух нагрет и расширен — содержание кислорода в нем низкое. И вот эту разницу, благодаря датчикам температуры и лямбда-зонду, как раз и ощущает турбомотор, отказываясь тянуть. Его блок управления двигателем попросту уменьшает количество подаваемого топлива в камеры сгорания из-за снижения уровня кислорода в поступаемом воздухе.

Ко всему прочему, играет свою роль и то, что воздух, который поступает в турбину — разогрет. Турбина его нагревает еще больше. И перегретый воздух идет в двигатель. А это, к слову, температура порядка 70 градусов, с которой довольно тяжело справляется даже охладитель или, по-другому, интеркулер. Результат же не заставляет себя долго ждать — машина теряет в разгонной динамике. И решить эту проблему можно лишь установкой дополнительного охладителя или перепрошивкой «мозгов» двигателя.