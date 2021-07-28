Зачем хитроумные автовладельцы всегда возят в бардачке парафиновые свечи

Сколько полиролем не брызгай и тряпкой не три, а пластиковые накладки на порогах, сидениях и в ногах у водителя и пассажиров все равно выглядят потрепанными. Ну не умеют наши люди поднимать ноги, что тут сказать. Что внедорожники, что седаны с хэтчбеками, что кроссоверы — все подвержены страсти вытереть ноги именно о пластиковую накладку. Разговоры, увещевания, крики и споры не помогут — стоит пассажиру выйти из машины, как он мигом забывает о беседе. Ну, на то он и пассажир. А водителю и, зачастую, по совместительству автовладельцу, останется только горестно вздохнуть, махнуть рукой да снова взяться за тряпку.

Опять 25: помыли водицей, протерли насухо, нанесли полироль, растерли. И так до следующего пассажира, который настолько занят своими мыслями и так плох физически, что в обязательном порядке за первые 30 секунд поездки «умножит все старания на ноль».

Чем старше автомобиль — тем меньше желания бегать с тряпкой. Еще меньше — покупать полироль. Так, салонный пластик покрывается уже непролазным слоем грязи и становится лишь грустным напоминанием былого величия. А ведь есть простое и дешевое решение, позволяющее быстро и, главное, дешево его восстановить. Никакие импортные полироли и дорогостоящие мази с кричащими этикетками, усыпанными иероглифами, не поспорят с простой парафиновой свечкой: минеральный воск обладает потрясающим набором свойств, одно из которых нам здорово поможет.