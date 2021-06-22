АМПП нагло игнорирует законы страны, устраивая ловушки для водителей

Для тех, кто пропустил первую часть истории о беспределе, который учинил АМПП в Головинском районе столицы, вкратце ее расскажем. В апреле Администратор Московского парковочного пространства решил включить в платную зону Лихоборскую набережную — Богом забытую улочку с минимальным трафиком и стоянкой у бордюра («привет» многочисленным обещаниям столичных начальников не устраивать платные парковки в спальных районах).
ЦОДД среагировал оперативно — на платном 800-метровом участке появился соответствующий дорожный знак. Правда, лишь один — для тех, кто заезжает на набережную с Валаамской улицы. Жилищно-коммунальный комплекс отработал еще «лучше»: за два месяца там так и не нанесли разметку. Виртуозно подыграл и АМПП, который до сих пор не установил паркоматы. Слаженная команда, ничего не скажешь.
Вишенкой же на этом безобразном торте стало то, что с мая — с тех самых «рабочих-нерабочих» дней — водителей, паркующихся на Лихоборской набережной, начали поголовно штрафовать за неоплату. Автомобилисты никак не могли знать о том, что стоянка вдруг лишилась статуса «свободной», но сотрудников АМПП это не волнует. Нет разметки, паркоматов. Однако один знак стоит — этого, мол, достаточно.
Портал «АвтоВзгляд» проконсультировался с юристами и выяснил, что история с Лихоборской набережной — это грубое нарушение ст. 13 Федерального закона от 29.12.2017 N 443-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Там как раз говорится о том, что платная стоянка непременно должна быть обозначена знаками, разметкой и оборудована паркоматами.
А раз есть нарушение со стороны АМПП, то не должно быть наказания для водителей. Ссылаясь как раз-таки на вышеупомянутый закон, корреспондент портала «АвтоВзгляд», получивший на руки аж четыре штрафа за неоплату парковки на Лихоборской набережной, решил их обжаловать. Особых надежд на снисхождение сотрудников Администратора Московского парковочного пространства мы не питали — наслышаны об их компетенции. Но вдруг?
Выразить свое несогласие с постановлением АМПП можно одним из четырех способов: посредством портала mos.ru или «Автокод», через «Московский транспорт» или почтой, направив жалобу прямиком Администратору. Мы выбрали первый. Надо сказать, что сервис довольно удобный. Предусмотрен шаблон жалобы, каждый шаг — на отдельной вкладке. С ним наверняка не возникнет проблем и у тех, кто даже не представляет, как оспариваются штрафы.
Итак, электронные обращения зарегистрировали 24 мая. На изучение материалов — текста жалобы и приложенных фотографий — сотрудникам АМПП отводится 10 календарных дней. То есть в нашем случае крайним сроком было 3 июня. Но ни в этот день, ни на следующий решение так и не вынесли. На горячей линии, куда мы обратились 5-го числа, тоже не дали ответа. Оператор лишь несколько раз повторил зазубренный текст про 10 дней рассмотрения и 3 дня почтовой пересылки.
Судя по истории статусов, решение приняли только 8 июня. Хотя документы, которые мы получили в почтовом отделении 11-го, датировались, конечно же, 3-м числом. Постановления вполне ожидаемо не отменили. Заместитель начальника отдела по рассмотрению жалоб АМПП Иван Мина оказался крайне избирательным: он проигнорировал абзац про нарушение Администратором федерального закона — увидел только про знак, «недоступный для обозрения».
Забудем временно про законы, разберемся с дорожным знаком. К обращению были приложены фотографии, в тексте подробнейшим образом описывалась ситуация — что табличка только одна, и видна она лишь по направлению от Валаамской улицы. Но, несмотря на это, «в ходе рассмотрения жалобы доводы не подтвердились». Возникает вопрос: а эти доводы вообще проверялись? Г-н Мина изучил материалы дела или, не глядя, состряпал отписку?
Ответ напрашивается сам собой. И из него вытекает другой вопрос: зачем АМПП (а также МАДИ и прочим госструктурам, следящим за порядком на дорогах) нужен отдел рассмотрения жалоб, если эти самые жалобы никем не рассматриваются, и шансы оспорить штраф в действительности ничтожны? Направляли бы сразу в суд. Все равно ведь туда в итоге все и идут в поисках справедливости. Разумеется, к Фемиде обратимся и мы.
Интересно, что одно из наших четырех постановлений выписано на основе данных, полученных с «ПаркНет-М» — то есть по снимкам, сделанным пешим контролером АМПП. А потому его, вероятнее всего, отменят. Ведь, как порталу «АвтоВзгляд» объяснил юрист Михаил Никитин, согласно постановлению Верховного суда РФ, вынесение постановления в упрощенном порядке при фотофиксации «с рук» недопустимо. Проще говоря, налицо нарушение процедуры, а это веский повод для аннулирования штрафа.
С тремя другими сложнее — там была задействована «Стрелка». Так что все будет зависеть от непредвзятости и профессионализма конкретного судьи: признает ли он, что парковка на Лихоборской набережной — не что иное, как ловушка. Да, сознательно раскинутая ловушка для «ошкуривания» автомобилистов. В любом случае мы попробуем. А если проиграем и в Головинском районном суде, то пойдем дальше. За свои права нужно бороться, ведь в противном случае это безобразие не кончится никогда.