АМПП нагло игнорирует законы страны, устраивая ловушки для водителей

Для тех, кто пропустил первую часть истории о беспределе, который учинил АМПП в Головинском районе столицы, вкратце ее расскажем. В апреле Администратор Московского парковочного пространства решил включить в платную зону Лихоборскую набережную — Богом забытую улочку с минимальным трафиком и стоянкой у бордюра («привет» многочисленным обещаниям столичных начальников не устраивать платные парковки в спальных районах).

ЦОДД среагировал оперативно — на платном 800-метровом участке появился соответствующий дорожный знак. Правда, лишь один — для тех, кто заезжает на набережную с Валаамской улицы. Жилищно-коммунальный комплекс отработал еще «лучше»: за два месяца там так и не нанесли разметку. Виртуозно подыграл и АМПП, который до сих пор не установил паркоматы. Слаженная команда, ничего не скажешь.

Вишенкой же на этом безобразном торте стало то, что с мая — с тех самых «рабочих-нерабочих» дней — водителей, паркующихся на Лихоборской набережной, начали поголовно штрафовать за неоплату. Автомобилисты никак не могли знать о том, что стоянка вдруг лишилась статуса «свободной», но сотрудников АМПП это не волнует. Нет разметки, паркоматов. Однако один знак стоит — этого, мол, достаточно.